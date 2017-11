Alcaldes electos del Sur con temor tras hechos en Hidalgotitlán; piden vigilancia policiaca

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-01:33:36 Zona Sur

Dos de cuatro alcaldes electos de esta zona dijeron que pedirán ayuda al Gobierno del estado para que se les asigne vigilancia tras el atentado mortal que sufriera su homólogo Santana Cruz Baena en Hidalgotitlán el pasado lunes.



ALCALDE DE SOCONUSCO, AMENAZADO



Rolando Sinforoso Rosas, Presidente municipal electo de Soconusco, emanado del partido Movimiento ciudadano dijo estar siendo, en forma seguida, amenazado vía telefónica, por Facebook o mensajes de texto por personas hasta el momento desconocidas.



Señaló que luego de ganar la Presidencia Municipal a la familia Baruch Custodio, empezó a tener amenazas de muerte por lo que decidió entonces contratar vigilancia policiaca privada y conforme pasan los días, le han estado advirtiendo que no llegará a tomar posesión.



Ante esta situación, expuso, decidió contratar a más elementos de la policía bancaria y crear círculos sociales de vigilancia entre los mismos ciudadanos que lo apoyaron en la campaña.



“Me vigilan los elementos contratados y parte del pueblo que me ayudó a ganar, pero si, voy a pedir al Gobierno del Estado que me mandé un reforzamiento o policías porque no confío en la seguridad municipal” expuso.





SAN JUAN EVANGELISTA PEDIRÁ VIGILANCIA ESPECIAL



El Presidente Municipal de San Juan Evangelista, Andrés Valencia Ríos, que entrará en funciones el próximo 31 de diciembre señaló que por el momento no trae vigilancia ni lo han amenazado, pero ante lo ocurrido en Hidalgotitlán solicitará al ejecutivo estatal asignación de elementos que lo cuiden ya que continúa recorriendo el municipio y saliendo de él a realizar gestiones.



Expuso que el tema de la seguridad le preocupa y lamenta lo ocurrido a Cruz Bahena porque era uno de los 14 alcaldes que seguidamente se reunían para tratar diversos temas.



Este jueves, señaló, el grupo de alcaldes se reunirá en Soteapan y ahí se analizará las garantías de seguridad que tienen los Presidentes Municipales electos.



Andrés Valencia Ríos ganó las elecciones municipales siendo candidato de la alianza PAN-PRD.





LAMENTAN ALCALDES HOMICIDIO DE CRUZ BAHENA



La homicidio de Santana Cruz Bahena fue lamentado por los Presidentes municipales electos, surgidos de las filas del PRD-PAN, Saúl Reyes Rodríguez de Texistepec y Cuitláhuac Condado Escamilla de Acayucan, pero dijeron no tener decidido pedir apoyo para mejorar o incrementar su seguridad.



Ambos señalaron que no tienen amenazas ni tampoco les ha surgido la inquietud por tener seguridad privada pues afirman haber sido electos por el pueblo y que es la misma ciudadanía quienes los habrán de cuidar.



De hecho, aseveraron, siempre andan solos o con algún auxiliar o familiar sin vigilancia armada.