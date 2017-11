Pobladores tomarán mañana el palacio de Hueyapan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-01:30:38 Hueyapan de Ocampo El Palacio Municipal de Hueyapan de Ocampo sería tomado hoy por pobladores de las comunidades

Pobladores de la comunidad Francisco I Madero y otras congregaciones tomarán el Palacio Municipal de Hueyapan de Ocampo este miércoles, luego de fracasar los intentos de negociación entre ellos y el alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, en la ciudad de Xalapa.



De acuerdo con información proporcionada, los de la comunidad de Francisco I Madero, saben que fueron etiquetados 2 millones de pesos para una red de agua que beneficiaría a la población de esa congregación, sin embargo, el recurso no ha sido aplicado.



Otras comunidades como Cerro de Castro exigirán la inversión de 4 millones de pesos 7 más que habían sido etiquetados por concepto de rehabilitación de caminos y que no se han ejercido, según los quejosos.



El secretario de gobierno, Rogelio Franco Castán llamó a una reunión al alcalde con los inconformes, pero éste último no acudió.