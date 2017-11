Advirtió AIEVAC a la SCT sobre emparrillado del Cotzacoalcos 1

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-22-01:22:16 Coatzacoalcos

El agujero que presenta la parrilla en la parte de en medio del Puente Coatzacoalcos 1, tiene alrededor de 6 meses que comenzó a dañarse al igual que otras puntos del emparrillado, indico Claudio Velasco Martell presidente de la AIEVAC, al ser entrevistado por Imagen del Golfo.



“A raíz de dos accidentes que se dieron después de la instalación del emparrillado, nosotros en su momento le hicimos la observación al Ing. William Knight, ex delegado (SCT), que el material colocado en el puente no era el apropiado, debido a que las unidades al pasar por las parrillas zigzagueaban de un lado a otro, minimizo el asunto y nos respondió que ellos eran los expertos, sabían lo que hacían, que ese era su negocio, que nosotros nos dedicáramos a lo nuestro”, dijo el empresario.



Velasco Martell, mencionó que el tiempo les dio la razón y que los responsables de la obra les hizo falta hacer un análisis más profundo de los materiales y calidad que debía tener las parrillas que colocarían en el Puente Coatzacoalcos 1 y evitar lo que hoy está pasando.



Hay que informar que es evidente la falta de mantenimiento que presenta el puente Coatzacoalcos 1, doscientos cincuenta cráteres reciben a los conductores diariamente, el emparrillado presenta severos daños en varios puntos, carriles de ida y vuelta el concreto está partido y se puede apreciar la varilla y abajo el agua del río.



El Gobierno Federal invirtió en el 2011, 150 millones de pesos en la rehabilitación del Puente Coatzacoalcos 1, la Secretaria de Comunicaciones y Trasportes asignó la obra a la empresa FREYSSINET, quien repararía la estructura metálica y la cimentación del puente, fuentes dijeron que el emparrillado colocado era muy resistente y que se suponía duraría 50 años pero no llego ni a dos.



La obra rehabilitación del puente Coatzacoalcos 1, su costo final fue de mil cien millones de pesos y fue entregada por la empresa FREYSSINET, en marzo del 2016.