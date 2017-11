Urge ONG a la sociedad exigir fiscales anticorrupción autónomos en México y Veracruz

Al promover el movimiento #AutonomíaParaFiscalía en Veracruz, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) y el abogado Juan José Llanes aseveraron que debe ser la ciudadanía la que exija una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y un tribunal autónomos.



Y es que de acuerdo con Iván Gidi Blanchet, director general de ONEA, la participación de la sociedad organizada puede hacer la diferencia.



“En el interior de la República todavía nos falta organización, somos una sociedad civil muy poco densa y muy poco reactiva”, criticó.



En ese tenor, lamentó que en 2015 existiera un pase automático del procurador del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, a Fiscal General del Estado, para que después llegara Jorge Winckler como visitador y después quedara en su puesto por ser cercano a la familia de Yunes Linares.



“Invitar a la ciudadanía a que participemos, a que alcemos la voz, solo de esta manera el estado va a empezar a cambiar, no se trata de qué partido político va a gobernar sino el que gobierne sea transparente y sea cada vez más honesto”, refirió.



Por su parte, Juan José Llanes, recordó que desde hace dos administraciones la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha sido autónoma, primeramente con Luis Ángel Bravo que fue puesto por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa y ahora con Jorge Winckler abogado del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



Por ello, sostuvo que es importante conocer como el Estado va a combatir la corrupción que cuesta a las arcas públicas mucho dinero y saber cómo van a designar a las personas que estarán frente a la fiscalía especializada en este delito.



“El sistema anticorrupción no son una concesión de los gobiernos, no son una concesión mucho menos de los partidos políticos, son una exigencia de la sociedad que está severamente lastimada y dañada por este fenómeno”, dijo.



Agregó que, el caso del Sistema Estatal Anticorrupción es necesario que tenga autonomía, debido a que no se puede concebir una fiscalía especializada subordinada a la Fiscalía General del Estado y esta a su vez dependa del Gobierno del Estado.



Remarcó que el tribunal encargado de sancionar estos delitos tampoco cuenta con autonomía porque los magistrados electos por el Congreso del Estado serán propuestos por el mandatario estatal.



“El sistema estatal anticorrupción está planteado como un aparato burocrático, obeso, coordinación, planeación, diseño pero ninguna atribución realmente vinculatoria de fuerza, que obligue y es prioritario que el Gobierno del Estado de Veracruz defina si desea combatir el fenómeno de la corrupción o únicamente simular que está combatiendo la corrupción”, agregó.