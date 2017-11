'La sociedad debe asumir su responsabilidad en el combate a la inseguridad'

Consideró que en lugar de señalar los errores del gobierno se requiere sumar esfuerzos ante la crisis por la que a traviesa el país en general.



Por ello reconoció la labor que realiza el Observatorio Nacional Ciudadano al buscar integrar registros de lo que ocurre en cuanto al índice delictivo y al dar a conocer las estadísticas.



"No basta con quejarnos y con decirle al gobierno que no está haciendo bien las cosas, creemos que es muy importante que los organismos empresariales y los organismos como el Observatorio que fue creado para poder medir perfectamente que está sucediendo en el país y lo que no se puede medir no se puede atacar, no se puede tener planes para combatirlo, necesitamos medir primeramente que está sucediendo a nivel país y a nivel estado y dar pasos precisos en el combate a todo esto que está pasando".



Urreta Ortega se reunió con Javier Bolio Hernández, director del Observatorio Ciudadano a nivel local; Leonel Fernández Novelo, director de Fortalecimiento del Observatorio Nacional Ciudadano y Juan Camilo Ceballos, investigador del Observatorio, quienes emitieron el reporte de los delitos de alto impacto correspondientes al tercer trimestre de 2017.



En ese marco insistió en que los ciudadanos deben denunciar para poder conformar un registro integral de lo que sucede verdaderamente en Veracruz y México.



"Necesitamos sumarnos a las acciones de gobierno, creemos que medir el tema de delincuencia en un periodo tan corto no es posible, medir el tema de delincuencia lleva más tiempo, lo importante finalmente es terminar con esa enfermedad, que es lo que está sucediendo y posteriormente ver las acciones que el gobierno está tomando. Creemos que el gobierno está tomando las acciones adecuadas, sin embargo, poder medir los resultados llevará más tiempo que el gobierno que estamos teniendo, quisiéramos todos escuchar algo diferente pero no pensamos que esto pueda ser".



La Confederación de Cámaras Industriales firmó un convenio de Colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano para conocer la incidencia delictiva en la zona conurbada y tomar acciones para mejorar la seguridad, pero la sociedad debe de participar más en estas acciones.



Como parte de la estrategia se reunieron con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz.