Alista DIF Xalapa apoyos para 52 colonias durante temporada invernal

En Xalapa cerca de 52 colonias son las más vulnerables durante la temporada invernal, reveló el director del DIF municipal, Adolfo Toss Capistrán.



Reconoció que esta es la temporada en la que más uso se hace de los refugios temporales y cuando las personas indigentes están en mayor peligro.



“En estas fechas en que las temperaturas llegan a bajar de manera considerable sobre todo en las madrugadas, estamos más atentos de las personas que están en estado de indigencia, normalmente alcohólicos por lo que se hace un patrullaje más profundo”, detalló.



Apuntó que quedarán habilitados dos albergues uno en la Aldea Meced ubicada en la calle Justino Sarmiento y uno más en la delegación Este.



“Estarán abiertos permanentemente con camas, colchonetas, insumos alimenticios para poder alimentar a las personas en desayuno comida y cena que lleguen a requerir este espacio”, dijo.



También se prepararán para atender a la población que si bien no necesita un albergue sí requiere de apoyos invernales como cobertores en las 52 colonias que son las más vulnerables.



“En donde las casas no son de mampostería sino que están asentadas en zonas de alto riesgo y que si bien es cierto no tributan municipalmente a la Tesorería son habitantes de Xalapa y merece toda nuestra atención y respaldo”, abundó.