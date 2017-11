Inseguridad no se erradica con más policías: ONC

Aclaró que sí son dos de los problemas más graves que tiene México pero remarcó que un asunto complejo no puede resolverse con acciones simplistas.



“La corrupción no es un problema que se soluciona únicamente con el aumento de penas, sino que hay un papel muy importante que cumple la justicia: el procesar y sancionar y que los posibles corruptos o las personas que están pensando en cometer actos de corrupción sepan que va a haber una sanción por lo que están haciendo”, expresó.



Aclaró que no basta con llenar de elementos uniformados a las ciudades para que la población se sienta segura, pues ese hecho por sí solo no garantiza la paz social.



“La inseguridad no solamente se combate con policías, se combate con un sistema de procuración de justicia que opera, con carpetas de investigación que se abren, con delincuentes que son llamados a juicio, con ministerios públicos que están capacitados y que tienen los conocimientos técnicos y jurídicos para llevar a cabo una investigación”, puntualizó Ceballos.



Informó que el Observatorio Nacional Ciudadano se reúne con líderes de varios organismos empresariales para discutir varios temas sobre productividad empresarial, corrupción y seguridad.



Resaltó que la corrupción es muy difícil de medir y depende de factores como la percepción y el riesgo.



“Una percepción baja no quiere decir que la corrupción no exista, sino que es indicador de otros problemas, por ejemplo que las instituciones de procuración de justicia no trabajan o que no tenemos medios de comunicación activos que informen, que investiguen y hagan control”, explicó el investigador.



PERIODISTAS



Por otra parte el integrante del Observatorio Nacional Ciudadana alertó que aumentan las agresiones a periodistas y las autoridades deben tomar el tema en sus manos.



“Proponemos que a nivel estatal y a nivel federal se creen mecanismos de protección a denunciantes de la corrupción, como por ejemplo los periodistas. Cualquier persona que denuncia actos de corrupción tiene que recibir medidas de protección durante todo el proceso penal de la investigación.



“Ellos le dan al estado la seguridad de proteger los recursos públicos y cumplen con el deber ciudadano de reportar y dar a conocer al ciudadano y a las autoridades lo que pasa”, subrayó Ceballos.