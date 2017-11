En informe, reconoce SEV pocos avances en 2017

De acuerdo con el último censo del total de centros educativos en nivel básico en Veracruz el 59.7 no contaban con drenaje; 42.1 carecían de agua de la red pública; al 14.3 por ciento le faltaban los servicios sanitarios; 9.7 no tenía energía eléctrica y el 1.4 tenía pisos de tierra.



Además, de acuerdo con los resultados del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) el 70 por ciento de los estudiantes veracruzanos se ubicaron en los niveles más bajos en matemáticas, lenguaje y comunicación.



Por lo que respecta a los principales indicadores nacionales del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Veracruz es una de las entidades con mayor índice de analfabetismo en el país con 8.7.



En ese sentido solo es superado por Oaxaca, Chiapas y Guerrero, lo que se atribuye a la falta de políticas públicas, así como a las denuncias reiteradas de la población sobre la falta de recursos para este sector.



Igualmente, según datos recientes uno de cada cuatro veracruzanos adultos no alcanzó concluir la educación básica, lo que contrasta con la media nacional en donde cuatro de cada seis concluyeron el nivel educativo.



Esta es la realidad que reconoció el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, quien evidenció que hay pocos logros en materia educativa durante el primer año de gobierno de la actual administración, afirmando que queda mucho por hacer en este ámbito.



Al acudir a comparecer ante los diputados de la Comisión de Educación y Cultura como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, advirtió que existen indicadores que son “difíciles de revertir”.



“Esta realidad relacionada con la carencia de servicios básicos es un factor que afecta el aprendizaje de los niños veracruzanos, por eso nos comprometimos a atenderla”.



Para dichas estadísticas se tomaron indicadores de 2016, que ponen al Sistema Educativo Veracruzano con una matrícula total de dos millones 375 mil 386 estudiantes distribuidos en 23 mil 883 centros educativos, con una plantilla de 141 mil 991 docentes agrupados en 24 organizaciones sindicales.



En ese sentido, comentó que en el ejercicio en curso la SEV ha asignado dos mil 876 plazas a docentes de todos los niveles educativos.



Adelantó que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares realizará una inversión de más de dos mil millones de pesos en materia educativa sumando los dos años al frente de la administración pública para revertir los indicadores que sitúan a la entidad por debajo de la media nacional.



Igualmente, se comprometió a que en 2018 se buscarán mejorar los resultados en analfabetismo y salir de los cinco últimos lugares a nivel nacional en este rubro.



En cuanto a la Dirección de Espacios Educativos justificó que en 2016 esta área tenía que haber aplicado recursos para más de 800 obras, pero solo se ejecutaron 150.



“Espacios Educativos no destinó recursos para la compra de mobiliario escolar; en 2016 de acuerdo con el CONEVAL Veracruz continuaba como el cuarto estado con rezago educativo en población de 15 años y más.



Pese a esto, aseveró que se desaceleró la caída en el sector durante el primer año de gobierno, con algunas mejoras “pero la tarea no es sencilla”.



Sostuvo que tomando como ejes para la educación el Plan Veracruzano de Desarrollo se dio prioridad a mejorar los principales indicadores como alfabetización, calidad educativa, permanencia y eficiencia terminal.



“También se buscará incrementar la cobertura educativa en todos los niveles, mejorar y fortalecer la infraestructura y privilegiar la capacitación de los docentes.



“Se han gestionado más de 798 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de los espacios educativos en beneficio de 493 escuelas, de las cuales 238 se han terminado y el resto se encuentran en proceso de ejecución”.



Asimismo, según Pérez Rodríguez se han destinado 141 millones para la contratación de mobiliario y equipo escolar, realizando una campaña de alfabetización en Veracruz reduciendo el problema del 8.7 en 2016 al ocho por ciento durante el 2017.



Además, en Educación Básica mediante el programa de Escuelas de Tiempo Completo, se logró una inversión de 117 millones de pesos para mil 61 escuelas, incrementando el promedio de escolaridad de 8.2 a 8.3, mejorando los indicadores de rezago educativo.



“Se incrementó la cobertura educativa a 78.2 por ciento, respecto al 74.2 por ciento registrado en 2016 y a nivel licenciatura se mejoró la cobertura de 23.9 por ciento a 24.3 por ciento, iniciando el Nuevo Modelo Educativo de Nivel Medio Superior”.



Finalmente, sostuvo que en este año se invirtieron 167 millones de pesos en la modernización de 14 Institutos Tecnológicos, destinando 112 millones de pesos en becas y reactivando el Programa de Becas de Manutención a los estudiantes de nivel superior por 62 millones 488 mil 740 pesos.



“En Educación superior en 2018 se buscará elevar el indicador de 32.1 a 35.1 por ciento para alcanzar la media nacional”, adelantó.