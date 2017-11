Pese anarquia y deficiencia de carreras, UPAV no desaparecerá: SEV Tweet El titular de la SEV refirió que en un inicio la intención era desaparecer a la UPAV, pero para no poner en riesgo a los estudiantes se procedió a reorganizar administrativa y académicamente a la Universidad, ya que los estudios tienen reconocimiento oficial Xalapa - 2017-11-21 13:25:15 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El titular de la SEV, Enrique Pérez Rodríguez, descartó que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) vaya a desaparecer, adelantando en los próximos días se entregarán los primeros 12 mil certificados que se lograron reordenar por el actual gobierno.



Lo anterior, dijo, pese a la “anarquía” y a que algunas carreras de la institución eran una “vergüenza”.



Al acudir a comparecen al Congreso del Estado recordó que en Sinaloa aparecieron más de 10 mil certificados que no habían sido procesados debidamente en la anterior administración, lo que fue alertado por el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño.



Refirió que este problema se generó como consecuencia de los convenios de colaboración académica, mismos que la UPAV había firmado en 23 estados de la república con diferentes universidades particulares.



“Así, a través de los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la UPAV se podían expedir certificados, ya que las universidades particulares no los tenían.



“Esa inquietud fue planteada por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ya que la preocupación es qué iba a pasar con esos estudiantes por la anarquía en la expedición de los certificados”.



Refirió que en un inicio la intención era desaparecer a la UPAV, pero para no poner en riesgo a los estudiantes se procedió a reorganizar administrativamente a la Universidad, así como académicamente, ya que los estudios tienen reconocimiento oficial.



“Un sinnúmero de carreras eran una ‘vergüenza’ y todo mundo se inscribía para obtener carreras a modo, de ahí que la decisión fue reorganizar la UPAV, apoyar y revisar los procedimientos para la expedición de los certificados, tarea en que nos encontramos”.



Observó que al inicio de la actual administración se carecía incluso del KARDEX, uno de los elementos básicos para darles seguimiento a los alumnos.



“Se hizo una reestructuración para poder ordenar los certificados y así esos convenios con otras escuelas se extinguieron al terminar el ciclo escolar.



“La UPAV solo funcionaria en Veracruz hasta que administrativamente esté reordenada y posteriormente se integrarán los certificados, junto con los expedientes y KARDEX académicos y logramos reordenar a la UPAV y ponerla en un proceso de reorganización, de ahí que continuará ayudando al sistema educativo de Veracruz”, garantizó.

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario En informe, reconoce SEV pocos avances en 2017