Sancionará Morena a familiar de diputada por insultos a reporteros Tweet El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que dentro del instituto político no puede haber cabida para gente que emita este tipo de expresiones; en referencia a la prima de la diputada loca, Tanya Carola Viveros Xalapa - 2017-11-21 13:04:44 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Será sancionada la jefa de prensa y prima de la diputada local Tanya Carola Viveros por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), esto por su conducta y comentarios lesivos en contra de los reporteros a quienes llamó "muertos de hambre", derivado de la indignación entre los comunicadores tras los comentarios desafortunados de la legisladora.



El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que dentro del instituto político no puede haber cabida para gente que comete ese tipo de acciones y expresiones de no respeto.





INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE…



Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario