América sube precios el Clásico Joven de Liguilla Tweet Se dieron a conocer los precios de los boletos para la serie de cuartos de final del Apertura 2017 entre América y Cruz Azul, y los bolsillos de muchos aficionados no estarán contentos Ciudad de México - 2017-11-21 12:19:52 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-21-18:20:35 Ciudad de México Se dieron a conocer los precios de los boletos para la serie de cuartos de final del Apertura 2017 entre América y Cruz Azul, y los bolsillos de muchos aficionados no estarán contentos.



Para el compromiso de ida en el Estadio Azul, los precios van de los 420 pesos hasta 590 desde zona de cabeceras hasta la zona denominada Platea A. Mientras que la vuelta, en el Estadio Azteca, el costo de las entradas rondan desde los 260 a los mil 100 pesos.



El conjunto del técnico, Miguel Herrera, se clasificó en la tercera posición, por lo que buscará superar a La Máquina, la cual terminó en el sexto puesto.



En el caso del Coloso del Santa Úrsula, los tickets para la zona general serán de 260 pesos, las que le siguen en valor son preferente en 300 pesos, mientras que la zona se cabecera estarán en 420 pesos.



En 870 pesos estarán los de Especial Bajo Plus, 950 pesos Palco Club y Asiento Club en mil 100 pesos, estos últimos cuentan con servicio de comida incluidos.



Los azulcrema jugarán el próximo domingo a las 20:00 horas. La preventa será el 22 y 23 de noviembre y las ventanillas abrirán al público general el 24 y 25.



En este caso, los boletos incrementaron considerablemente en comparación al último partido como local del conjunto de las Águilas, puesto que cuando enfrentaron a Puebla, el boleto más barato rondaba en los 80 pesos, mientras que el más caro tenía un valor de 850 pesos. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

