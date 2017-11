El gasoducto de TransCanada en Veracruz afectaría a 22 mil familias

Pescadores de la región norte de Veracruz, insisten en que el gasoducto Texas-Tuxpan, afectará de manera considerable su actividad, razón por la que advierten, llegaran hasta las últimas consecuencias en torno al tema, para evitar que la obra siga desarrollándose.



Estiman que solo de la región norte de Veracruz son 6 mil pescadores los que verían limitada su actividad, pero si se suman sus familias, en total, se estiman 22 mil familias afectadas. Estas desde el municipio de Nautla hasta Tampico Alto.



En lo anterior, coincidieron varios líderes de cooperativas pesqueras del norte de la entidad, principalmente de Tuxpan y Tamiahua, quienes se reunieron hoy con el director general de Política Regional, Sergio Antonio Cadena.



Sobre lo anterior, Henry Márquez, socio de la cooperativa Puente de Tampamachoco, declaró que buscan el apoyo de las autoridades sobre el tema, quienes solo se han sentado a escuchar sus inquietudes.



“Nos citaron para tener una plática con TransCanada y ellos, para dirimir alguna situación e ir poniendo en claro la representatividad del sector pesquero, quienes somos, que ya lo saben, pero pareciera que no, y lo que nosotros estamos planteando es la recuperación del área ambiental de esa área que están afectando y posteriormente, todas las demás afectaciones que se van a dar, en materia económica, social, de especies, de reproducción que no están tomadas en cuenta en este proyecto”.



Adelantó que la próxima semana, estarán presentando amparos, donde argumentaran las mismas situaciones expresadas por quienes también se oponen al proyecto, en los estados de Hidalgo y Tamaulipas.



Pero no solo agotaran dicha instancia, también, con sus propios recursos realizaran análisis ambientales.



Cabe recordar que la obra es federal, y por sus propios medios, han presionado para que TransCanada, encargada del proyecto, resuelva el tema de las afectaciones que la obra generará.



“La empresa, no tomó en cuenta la parte del sector pesquero, ellos hablan mucho de la protección de la tortuga, de la protección de los manglares, que sus técnicas son muy modernas, pero ya comenzaron a hacer el dragado en Barra de Corazones y ya destrozaron un sistema de pedregales que existía ahí enfrente, donde los pescadores capturaban escama marina”, señaló.



Lo anterior, dijo es prueba de que este gasoducto si afectará a los pescadores y sobre todo al medio ambiente.