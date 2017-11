Paty Peña no ha presentado su renuncia al PRI: Yuritzi

La Secretaria General del Comité Directivo Municipal del PRI Yuritzi Matus Padilla dijo que hasta el momento la maestra Patricia Peña Recio, no ha presentado su renuncia por escrito al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que no ha cumplido con las formalidades de rigor, aún cuando ya se diga que está en otro Partido Político.



Dijo que la decisión de su compañera maestra es respetable, pues cada quien es libre de militar en el Partido a de su conveniencia, sin embargo mencionó que como militante del PRI, la maestra Paty Peña debe saber perfectamente que hay un procedimiento que se tiene que realizar ante la Comisión de Procesos internos del Comité Directivo Estatal del PRI quien debe dictaminar lo conducente.



“Lo que se es lo que se ha manejado en los medios de comunicación, hasta ahorita la maestra Paty Peña no ha presentado un documento aquí en el PRI en donde renuncie al Partido, todo ha sido mediático, nosotros respetamos su decisión por que cada quien es libre de elegir el Partido de su conveniencia, pero te repito todo ha sido mediático por que hasta el momento no tenemos nada”, señaló la maestra Yuritzi Matus Padilla.



“Las puertas del PRI siempre han estado abiertas, tanto para el que se quiera ir como para aquel o aquellas que quieran llegar, seguramente que así como Paty decide hoy abandonar el Partido, habrá otros personajes que quieran sumarse al trabajo del PRI en Coatzacoalcos”, indicó la dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Coatzacoalcos.



“Como maestra te dijo que nuestra fortaleza sindical e institucional sigue intacta, nosotros somos gente con principios y valores, la lealtad hacía el Partido y hacía nuestros líderes está vigente porque esto es algo con lo que uno nace y en otras ocasiones se va aprendiendo a lo largo de la vida, pero nosotros tenemos bien definida la palabra lealtad y jamás vamos a traicionar al Partido, a pesar de que yo no he ocupado cargos públicos pero seguimos trabajando para dar resultados a la gente en el PRI” finalizó..