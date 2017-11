No hemos sido notificados, asegura alcalde de Huiloapan sobre apertura del Centro de Transferencia

Tras la apertura Centro de Transferencia ubicado en el municipio de Huiloapan bajo la denominación de Sermun -Servicios Municipales- clausurado el pasado viernes, alcalde de Huiloapan Luis Francisco Soto Palacios, señaló que hasta pasado el mediodía no había sido notificado de manera oficial, de ahí que policías ministeriales estarían cayendo en la irregularidad al quitar sellos.



“Nosotros como Ayuntamiento hasta las doce del día de este lunes no hemos recibido ningún tipo de notificación, ni por parte del juez ni por parte del Fiscal, entiendo que por el nuevo sistema penal acusatorio vigente se nos tiene que notificar primero”, expresó el funcionario.



Luego dijo: “Yo cheque y de alguna manera el fiscal o el juez que vaya a tomar o hacer una resolución en base a los supuestos de una de las partes en conflicto, yo creo que alguna de las partes el levantamiento de los sellos actuarán de manera unilateral. Invitaría al alcalde de Orizaba a que muestre la notificación donde el juez le está dictaminando y que dice que solamente por falta de personal.



Algún tipo de documento donde la resolución iba a su favor. Espero sea por convicción y exhorto al Fiscal o Juez competente que salga y que exprese porqué estamos actuando de una manera irresponsable y fuera de la ley, yo entiendo que tienen derecho a un amparo por que es parte de las garantías, pero si me gustaría que el Alcalde cuando se refiera a un tema en lo sucesivo de Huiloapan lo comente con la resolución en mano”, expresó.



Concluyó señalando que ninguna de las tres partes, tanto Ayuntamiento de Orizaba, Fiscalía Juzgado se han acercado, no les han llevado ningún tipo de documento y solicitó al Presidente Municipal de esa ciudad que en lugar de estar dando declaraciones anticipadas.