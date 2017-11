Pobreza en México, por saqueo e injusticia: Iglesia

En el marco de la Jornada Mundial por los Pobres, convocada por el Papa Francisco, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, llamó a no acordarse un sólo día de los pobres y marginados, además de que a ellos hay que ayudarlos a salir adelante, no ha tenerlos cautivos para otros fines.



“Hoy recordamos que el Papa ha convocado a la Iglesia a la Jornada Mundial por los Pobres, esto significa que no sólo un día nos acordemos de ellos, sino es un modo de establecer un memorial para recordar lo que Dios y la Iglesia tienen como una opción preferencial: el pobre, el marginado”, expresó.



El sacerdote mencionó que así lo recuerda el Papa en su mensaje y los pobres son un pasaporte al cielo, porque el bien que se les hace a ellos no quedará sin recompensa.



“Ellos serán los antecesores en el paraíso, serán los que nos reciban, y ahí recordamos las obras de misericordia, porque lo hicieran con el más pequeño lo hicieron conmigo, refiere también Jesucristo y eso es lo que nos está tratando de recordar el Papa”, destacó.



Enríquez Báez comentó que el Pontífice se refirió también a los que son pobres debido a la guerra y las injusticias y de eso algo puede tocar a México, donde hay pobreza a causa de la injusticia por los saqueos que se han hecho y que por la situación que se vive también parece como una guerra.



Reconoció que hay gente a la que se atiende de modo paternalista, pero más como un fin para tenerlos cautivos, sino que se les debe apoyar para colaborar en su desarrollo.



Indicó que el Papa señala que todos somos mendigos de algo, en este caso del amor de Dios y del prójimo, porque nadie puede vivir aislado, y sin ellos nadie hace nada ni es completamente feliz.