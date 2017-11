Exigen a MAYL informar sobre despidos en Gobierno

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha informado sobre las contrataciones y despidos que realizó en su primer año al frente de la administración pública, ni tampoco detalló el ajuste al gasto que por Ley debía entregar a la LXIV Legislatura.



Por esta razón, cuando acuda al Congreso del Estado a comparecer, tal y como pidió a los diputados locales, tendrá que responder esos temas entre otros pendientes que tiene con el Congreso local.



Así lo afirmó el coordinador del grupo mixto “Juntos por Veracruz”, Fernando Kuri Kuri, quien recordó que el mandatario pidió discutir personalmente con los 50 diputados locales el estado que guarda la administración pública, así como una iniciativa para que sea así anualmente.



Al respecto, el legislador por el Distrito XXVII de Acayucan recordó que desde hace casi un año la Legislatura requirió dicha información al titular del Ejecutivo sin que haya cumplido con entregarla, por lo que será cuestionado en ese sentido.



En entrevista, Kui Kuri refirió que la Junta de Coordinación política de la LXIV Legislatura aprobó desde inicios de 2017 dos puntos de acuerdo para que el Gobierno emita información de las contrataciones en dependencias centralizadas y paraestatales, así como la información del personal despedido sin atender dicho requerimiento.



Además, criticó que el mandatario estatal tampoco cumplió con entregar un ajuste al gasto del presupuesto del Estado según lo que marcaba el proyecto de presupuesto de egresos para el año en curso.



Sostuvo que por ello se desconoce cómo se logró reducir el déficit financiero de 20 mil a 6 mil millones de pesos, según lo que afirma Yunes Linares, quien prometió que cuando concluya su gobierno a finales de 2018 no existirá déficit o un desequilibrio en las finanzas públicas.

“Nosotros tenemos que responder a la ciudadanía y si lo tenemos que cuestionar seguiremos haciendo las preguntas que sean necesarias para la comparecencias que pidió el gobernador al Congreso”, declaró Kuri Kuri.



El coordinador dijo que cuando se presente Yunes Linares al Palacio Legislativo, o con las comparecencias de los funcionarios de su gabinete, se tiene que entregar la información pendiente que le ha solicitado la Legislatura.



Para el diputado el Estado tiene serios pendientes en materia de Seguridad, Salud, Educación, falta de creación de empleos, a lo que se suman las irregularidades en el manejo de los recursos públicos, de ahí que no se puede hablar de que exista transparencia.