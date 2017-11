Cantinas de Coatza, acechadas por el crimen; ataques dejan al menos 12 muertos y 18 plagios

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-20-01:10:09 Coatzacoalcos Se han registrado 12 homicidios en cantinas de Coatzacoalcos

Las noches de alegrías y diversión de al menos 12 personas entre hombres y mujeres, terminaron en tragedia, después de ser asesinadas por sujetos armados al interior de los establecimientos de ‘Giro Negro ‘, en los últimos seis meses del año en Coatzacoalcos.



El Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos (OCC), ha dado a conocer que durante los últimos meses se han incrementado los homicidios, ya que varios de estos se han registrado en cantinas.



Así mismo dio a conocer las colonias con más hechos violentos en las que se encuentran Benito Juárez Norte, Centro, Francisco Villa, Puerto México, Héroe de Nacozari y Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo.



También detalló que se han contabilizado por lo menos 18 privaciones de la libertad donde las víctimas, fueron llevadas por hombres armados de estos al menos cinco se encontraban al interior de algún bar de este puerto.





LAS VÍCTIMAS



La madrugada del martes 20 de junio fueron asesinados a balazos Inmer Ofaly Cruz Serrano de 23 años y nacionalidad hondureña, así como Gabriela Barrientos de 20, en el bar “Relámpago”, en la calle Aquiles Serdán entre avenida Uno y Dos, colonia Benito Juárez Norte.



Mientras que la noche del 21 de julio fueron baleadas tres personas en el del bar “El Hule”, ubicado sobre las calles Mariano Abasolo entre Miguel Hidalgo y Benito Juárez en el centro.



En este lugar resultaron lesionados a Octavio Altamirano López, de 61 años; Jorge Alberto Yánez Zárate de 30 y Dartes Córdova Vázquez de 33.



Para el 30 de julio se reportó el asesinado de tres personas y tres más que resultaron lesionadas durante un ataque armado en el bar “Flor de Canela”, en las calles Náhuatl y Solidaridad de la colonia Francisco Villa.



Entre los fallecidos estaba Juan Reyes González de 19 años; los heridos fueron Jesús Alberto Alor Sánchez de 25, Carlos Alberto Reyes Rodríguez misma edad, Enrique Cisneros Reyes de 21, Antonio Castillo Enríquez de 39 y otro joven de 25.



Mientras para que el 21 de agosto, dos mujeres fueron atacadas a balazos, cuando se encontraban frente a una cantina que se ubica sobre la avenida Juan Osorio López de la colonia Héroe de Nacozari en este lugar, perdió la vida una de ellas.



Para el 20 de septiembre se tuvo el registro del homicidio de cuatro personas en el bar “El Coyote”, ubicado en las calles Miguel Ángel de Quevedo y Platón Sánchez, en la colonia Puerto México.



Entre las víctimas se encontraban una mujer, quien fue ultimad a balazos en el bar junto a tres de las víctimas, mientras que el vigilante de una farmacia aledaña también, murió luego de recibir un balazo.



Las víctimas fueron identificadas como José Manuel Hipólito Mejía, de 36 años, Elda Elena Rodríguez Martínez, de 21 años y Víctor Quevedo Flores de 54 años, se logró establecer que estas personas eran los encargados de este bar.



Para el día 25 del mismo mes, fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre frente antro “Cantinita”, en el malecón quien fue identificado como Marcos González León

Mientas tanto las ejecuciones en el mes de octubre en los negocios dedicados al llamado “Giro Negro”, no se tuvo registro por lo que nuevamente el pasado 3 de noviembre se registró el doble homicidio de una par de mujeres a las afueras de la cantina “La Changada”.



Las cuales fueron identificadas como Abigail Roxana Sagrero de 31 años y Dana Paola Sánchez Sagrero de 16, quienes tenían un historial delictivo, ya que habían sido detenidas en el mes de agosto en un operativo en la zona de tolerancia junto al delincuente Zeferino Almendra Delgado, quien fue victimado luego de salir del Cereso.



Cinco días después el 8 de noviembre un jubilado de Petróleos Mexicanos (Pemex), fue asesinado a balazos en el interior de la cantina “Bombay”, ubicada en la colonia Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo.



De todos estos homicidios no se reportan personas detenidas, por lo que las carpetas de investigación en la Fiscalía General del Estado (FGE), siguen rezagadas ya que los efectivos ministeriales no han logrado dar con el paradero de los responsables.





CLAUSURAS A MEDIAS



Durante los últimos meses han sido cerradas de manera momentáneas más de 10 establecimientos dedicados a la venta de alcohol donde se han registrado por lo menos más de ocho homicidios.



Estos establecimientos han sido clausurados por algunos periodos, por el departamento de Inspectores de Alcoholes del Ayuntamiento de Coatzacoalcos; sin embargo, luego de pagar una multa considerable vuelven abrir sin mayor problema.





BURLAN BLINDAJES



Debido a los hechos violentos el gobernador Miguel Ángel Yunes, hace unos días dio a conocer la llega de más elementos de seguridad del Grupo de Coordinación Veracruz para llevar a cabo un operativo especial.



Un total de más de 250 elementos policiacos son los que arribaron a Coatzacoalcos con la finalidad de brindar mayor seguridad y combatir los hechos de alto impacto que se han registrado en últimas fechas.



Pese a esto los malhechores lograron burlar el cerco de seguridad y a horas del arribo del Grupo de Coordinación Veracruz, arrojaron los restos de una mujer en diferentes puntos de la ciudad.





COLONIAS CON MAYORES ÍNDICES DE VIOLENCIA EN BARES

Benito Juárez Norte

Centro

Francisco Villa

Puerto México

Héroe de Nacozari

Esfuerzos de los Hermanos del Trabajo





CANTINAS DONDE SE HAN REGISTRADO MUERTES

“Relámpago”

“El Hule”

“Flor de Canela”

“El Coyote”

“Cantinita”

“La Changada”

“Bombay”

SECUESTROS

7 Noviembre

3 Octubre

2 Septiembre

4 Agosto

4 Julio



Total

20