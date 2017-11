Suman 192 asesinatos de mujeres en 2017; 135 serían feminicidios, revelan activistas

Según el proyecto ‘Asesinatos de mujeres y niñas por razón de género, feminicidios en la entidad veracruzana’, realizado a través de la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, del primero de enero al 30 de septiembre de 2017 se registraron 192 asesinatos de mujeres.



Aún más, de acuerdo con la comunicadora y feminista Mónica Mendoza Madrigal, durante su participación en el Congreso Internacional de Estudios Sobre Género que realizó la Universidad de Xalapa (UX), 135 de ellos reúnen las características para ser considerados feminicidios.



"Y todavía hay quien osa utilizar micrófonos y foros públicos para decir que no existe la violencia en contra de las mujeres. Esto nos agravia aún más, no tan solo como género sino como humanidad misma porque no reconocer un problema que está existiendo s cerrarse al reconocimiento de las causas que lo están originando", abundó



Según la Encuesta Nacional de Violencia en los Hogares en 2016, 46. 5 millones mujeres de 15 años y más residentes en el país sufrieron algún tipo de violencia. 30.7 millones de ellas, el 66.1 por ciento, han padecido violencia emocional, económica, física o sexual entre otras por lo que el problema es grave.



Durante su aportación en la mesa El Género en los Medios de Comunicación, la abogada Magda Zayas dijo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lanzó en el 2014 los indicadores de género que tienen que ver con la petición a los medios de comunicación de involucrar a mujeres en la toma de decisión respecto a la información.



"Pero aparte en capacitar a su personal, la Organización de las Naciones Unidad le dice a los medios de comunicación en el mundo que tienen que orientar a su personal en cursos que tengan que ver con evitar la violencia de género y fomentar la igualdad", abundó.



Y es que reconoció que los medios de comunicación deben vivir de algo y generalmente lo hacen de la publicidad privada que se manda y que puede tener mensajes de violencia grave.



Por ello, consideró urgente reglamentar y legislar respecto a lo que se publica en los medios de comunicación, que en muchos casos denigra y discrimina a las mujeres.



"A veces va implícita la trata de blancas, la prostitución y ahí están los anuncios y los medios lo justifican, si lo pagan, lo publico; y es ahí donde urge reglamentar, legislar al respecto sin presionar a los medios pero también fomentar a través de políticas públicas qué es lo que los medios están y no haciendo y lo que están causando en la sociedad en general", abundó.