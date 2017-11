Responsabilizan a Diez Francos de conflicto con Huiloapan

Por no estar al corriente con los pagos correspondientes al 2017 ni entregar documentación administrativa, derivado de involucrar otros giros en un predio donde el Ayuntamiento de Huiloapan otorgó permiso a Orizaba para instalar un centro de Transferencia de desechos, funcionarios clausuraron el acceso a vehículos y al instalar sellos fueron agredidos de manera verbal y amagados por policías con el uso de armas de fuego.



De acuerdo a la versión del alcalde de Huiloapan, Luis Francisco Soto Palacios, el Ayuntamiento de Orizaba fue notificado de esta situación cinco meses atrás y al desatender el llamado a regularizar, se le insistió la semana pasada pero no atendió y por ello se procedió a clausurar, en el afán de cerrar en buenos términos la administración.



“La clausura del centro de transferencia se llevó a cabo de parte de cinco funcionarios de la Dirección de Obras Pública y Contraloría de Huiloapan, como resultado de incurrir en faltas administrativas notificadas desde el pasado mes de junio al Presidente Municipal de Orizaba para que atendieran y regularizarán esa falta de documentos”, expresó.



Dijo que la Dirección de Obras Públicas y Contraloría del Ayuntamiento de Huiloapan tiene el registro del faltante, y aunque Orizaba hizo el pago de una licencia de funcionamiento en el 2016, falta lo correspondiente al 2017, así como adeudos por diferencias de construcción en el predio solicitado como Centro de Transferencia y que hoy opera como almacén, bodega, estacionamiento y taller, lo cual no coincide con el giro que habían solicitado.



“Orizaba tendrá que pagar multas y recargos y Tesorería se encargará de ver cuáles son las diferencias de construcción y multas administrativas a cobrar y quedará solucionado, si lo quieren llevar por la vía legal pues se llevará más tiempo, nosotros ya pusimos los sellos y espero que sean respetuosos de la ley ya que el ejemplo que da el Ayuntamiento de Orizaba debe ser igual para regularizar su situación porque cuando ellos clausuran los negocios no creo que las gentes vayan y abran por sus pistolas, vamos a ver cuál es la respuesta y comportamiento del ayuntamiento”, indicó.



Soto Palacios señaló que el trato y comportamiento del Jurídico de Orizaba, y en especial del señor Barquet Agís y los policías fue prepotente e intimidante con los cinco funcionarios que llevaron a cabo la instalación de sellos y señaló: “El señor Barquet es una persona nefasta, lástima que no estuve ahí para ponerlo en su lugar porque no son las maneras de tratar a los servidores públicos y sobre todo que ellos también forman parte de una administración y merecemos respeto mutuo, pero pareciera que estaban tratando a los ambulantes que ellos están acostumbrados a agarrar a patadas en Orizaba”.