Embate de Diez Francos contra Director de Obras de Huiloapan

El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, señaló que tras la clausura por parte del ayuntamiento de Huiloapan del Centro de Servicios Municipales de Orizaba, se interpuso una denuncia en contra de ese funcionario.



Refirió que todo se derivó de la solicitud por parte del director de Obras Públicas de Huiloapan de toda la documentación de ese lugar.



Detalló que a pesar de contar con la licencia de construcción, constancia de permiso de uso de suelo, número oficial de parcela y licencia de funcionamiento del servicio de transferencia de residuos sólidos, el Centro de Servicios fue clausurado.



Indicó que se trata de una acción arbitraria y la atribuyó a que al ser el "año de Hidalgo" y ya se van han de querer dinero.



"Definitivamente el ayuntamiento de Orizaba no va a ceder a chantajes, ni presiones ni extorsiones", expresó.



Acompañado por la representante legal del ayuntamiento, América Argumedo, puntualizó que ese mismo funcionario fue quien firmó algunos de los permisos en su momento y se ha cumplido con todos los pagos.



Agregó que el ayuntamiento de Orizaba seguirá todo el proceso pues un funcionario público que abuse de su poder debe ser sancionado y no debe volver a servir.



Descartó que vaya a tener algún acercamiento con el alcalde pues él ha cumplido con la ley y no tiene por qué pedir ningún favor a nadie.



En otro tema, el alcalde comentó que se recibió el dictamen sobre la escuela primaria Gabino Barreda y se le retirarán los sellos para que regresen a laborar.