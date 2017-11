No renuncia Naro Amador a bono de 1 mdp Tweet Poza Rica - 2017-11-17 20:04:25 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El diputado federal, Leonardo Amador Rodríguez aclaró que no renunciará al bono de casi un millón de pesos que recibirá del Congreso de la Unión a pesar de que aún hay familias damnificadas por el temblor ocurrido en septiembre pasado.



Comentó que esos recursos económicos no arreglarán en nada al renunciarlos, aún cuando hay personas que perdieron su patrimonio tras el sismo que sacudió fuertemente a los estados de Oaxaca, Chiapas y la ciudad de México.



Aseguró que el fondo de ahorro es producto de los descuentos del 12 por ciento que aplican mensualmente en los salarios de todos los legisladores, por lo que consideró que es un derecho que tienen los servidores públicos, así como casi la mayoría de los empleados.



Sin embargo, cuando era presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de la zona norte de Veracruz, Leonardo Amador fue uno de los empresarios que más criticó a los funcionarios por "autorizarse" incrementos salariales o pagos de bonos extras.



Pero presumió que los diputados federales aprobaron destinar financiamientos para crear un fondo presupuestal que será utilizada para atender a los damnificados del temblor, ocurrido hace dos mes. "Es un presupuesto bondadoso a pesar de que tuvimos recortes considerables", indicó. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario