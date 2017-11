PGR enmienda errores de FGE en caso de ‘campo de exterminio’ del narco en norte de Veracruz

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-18-01:58:50 Tuxpan

A lo largo de esta semana, personal de PGR e integrantes del colectivo en Búsqueda de Familiares, María Herrera, acudieron al predio conocido como La Gallera, ubicado en el municipio de Tihuatlan.



En el lugar, confirma Juan Carlos Trujillo, integrante de la agrupación, se han encontrado indicios de restos humanos.



La Gallera cobró fama pública luego de que fueran exhumados seis cadáveres por parte de la Fiscalía General del Estado.



Sin embargo, tras aquel hallazgo, la búsqueda de más restos humanos se detuvo, algo que a los colectivos de familiares de personas desaparecidas sorprendió, ya que este lugar es considerado como un campo de exterminio del crimen.



Tuvieron que pasar ocho meses para que en La Gallera, se reanudaran las labores de búsqueda, esta vez a cargo de la Procuraduría General de la Republica, gracias a la presión que los integrantes del colectivo, que se encuentra en esta zona, ejercieron.



“No buscan, no saben buscar, y cada tipo de diligencia que se realizaba de personas, lo hacían de una óptica o de un perfil, desde mi lectura, irresponsable. Entonces, lo que hoy vivimos es la consecuencia de todo lo que se ha dejado de hacer”, declaró.



Este predio fue operado por la delincuencia organizada en 2011. El terreno tiene una dimensión de al menos 6 hectáreas, y hasta el momento se han efectuado trabajos en casi 10 por ciento del lugar.



Los vecinos de la zona señalan que este es un paraje poco habitado; durante el tiempo en que la delincuencia estuvo utilizando el lugar, la presencia de elementos de seguridad fue casi nula.



Después de vivir la experiencia de no saber qué pasó con cuatro de sus familiares, Juan Carlos Trujillo, refiere que todo lo que puedan buscar, debe rastrearse con responsabilidad, ya que para ellos, un huesito es sinónimo de regresar la vida a las familias de desaparecidos.



“Necesitamos continuar buscando. Hoy ante lo que hoy vivimos tenemos una oportunidad, nosotros como familia de que se nos permita seguir buscando, con otras instituciones, porque el sistema paternalista del sistema mexicano obliga a que sean ellos, los que lleven el control de las búsquedas”.



Se prevé que la búsqueda de restos en La Gallera se extienda por parte de la PGR, sin embargo, no se sabe hasta cuándo.