No cesan los robos en Nanchital; sólo hay dos patrullas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-23:22:01 Nanchital La Policía Naval presenta carencias como la falta de patrullas, situación que está siendo aprovechada por los delincuentes quienes están haciendo de las suyas.

Los actos delictivos hasta el momento resultan imparables en la ciudad, en menos de una semana se han contabilizado al menos cinco atracos en la colonia Jardín, lo cual según las opiniones de la ciudadanía es la muestra que los delincuentes aprovechan las deficiencias que existen en la corporación de la Policía Naval para hacer de las suyas.



Ante los nulos resultados que han dado los elementos de la policía Naval que carecen de unidades para realizar sus patrullajes, los habitantes continúan exigiendo se tomen cartas en el asunto para frenar los robos.



Sin embargo el problema en mención es el principal impedimento para mantener el orden, ya que no pueden hacer el patrullaje constante y abarcar los rincones de la ciudad, debido al reducido número de patrullas con las que cuentan, la mayoría tras presentar averías han sido llevadas al taller del cual aún no salen, y es que de acuerdo a datos obtenidos la Secretaria de Seguridad Pública (SEP), no da el interés pertinente a esta situación.



En la ciudad existe un promedio de 28 mil habitantes, sin embargo aunque la corporación cuenta con un número considerable de elementos, dos patrullas resultan insuficientes para mantener el orden y prevenir delitos como robos, debido a que no pueden efectuar los recorridos permanentes en las 25 colonias que conforman el municipio.



Aunque las autoridades han hecho del conocimiento de autoridades superiores el panorama que se vive en el municipio, estas hacen caso omiso, a estas han solicitado unidades nuevas pero hasta el momento no hay respuesta positiva, siendo la ciudadanía la que pague las consecuencias.



Ciudadanos argumentan que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto, ya que los amantes de lo ajeno están aprovechando la deficiente función que esta realizando la Policía Naval, atracando en distintos puntos de la ciudad.