Mientras Téllez Marié anunciaba operativo, asaltan farmacia en el primer cuadro de Xalapa

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-22:47:56 Xalapa

La mañana de este viernes se registró un asalto a una conocida farmacia ubicada en el primer cuadro de la ciudad, justo cuando el secretario de seguridad pública Jaime Téllez Marie anunció el inicio del operativo por el buen fin.



Fue minutos después de las 11 a.m cuando sujetos armados ingresaron a la farmacia Guadalajara localizada Sobre la avenida Ignacio López Rayón entre Independencia y 5 de mayo, frente al parque Zamora.



Testigos relataron que un par de sujetos llegó hasta la caja registradora y tras amagar a la empleada con un arma la despojó del dinero de las ventas del día para luego darse a la fuga a toda prisa.



Pese a que a unos metros de ahí se encuentra un puesto de vigilancia de la policía estatal y el titular de la dependencia anunció flamante mente con desfile el operativo por el buen fin, los ladrones lograron escapar impunemente.



Fue momentos más tarde cuando efectivos de la Policía Estatal se presentaron para tomar conocimiento de los hechos y recabar las características de los ladrones así como para implementar un operativo de búsqueda.



No obstante y pese a los esfuerzos de los uniformados, los maleantes no pudieron ser detenidos Además de que en el lugar no se registraron personas lesionadas señalaron quienes presenciaron el hecho.