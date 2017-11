Al corriente catorcenas de trabajadores en el Sur: Pemex

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-22:44:47 Agua Dulce En las redes sociales algunos trabajadores transitorios señalaron que aún no les depositaban su jornada por los ajustes del corporativo en Pemex. Pemex a través de los sindicatos petroleros en la zona sur señalaron que a partir del 29 de noviembre todos sus trabajadores de planta, transitorios de confianza, jubilados y las personas que cobran sus embargos sobre todo mujeres, estarán ya actualizadas sus catorcenas junto al corporativo, por lo que el pasado 15, los trabajadores deberían de haberles depositado las jornadas faltantes para cubrir salarios.



Cabe destacar que a pesar de que la mayoría cobro sus jornadas, algunos transitorios señalaron que hasta ayer 17 de noviembre no les había registrado su salario, ya sean jornadas de trabajo o su catorcena en el banco, por lo que les aseguro la empresa que en estos días deberán quedar ajustados a la nueva normativa a nivel nacional con el corporativo Pemex y todos se les pagaran ya sean jornadas o catorcenas normales, el próximo 29 de noviembre.



Como Imagen del Golfo lo dio a conocer desde hace 15 días, a varios trabajadores de los corporativos comenzaron a realizarles ajustes para que el pasado 15 cobraran media o jornadas completas, mientras a los transitorios supuestamente este 15 de noviembre se les pagaban sus jornadas que se les debían, pero ante algunas fallas, los transitorios sobre todo no les habían depositado todo su salario, manifestaron en redes sociales, pero Pemex no dio un aproximado, de cuantos les faltaban.



Lo que si aseguraron es que a partir del 29 de este mes todos los petroleros, así como los que dependen de un salario que Pemex pague, estarán regularizados en esta fecha, cabe destacar que algunas cuentas de los sindicatos como al 26 y la 22 fueron bloqueadas ante el cambio de sistema y se repondrán la próxima semana.