En 2017 pagaron 373 post morten a jubilados de Agua Dulce

Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-22:40:37 Agua Dulce El presidente del departamento de Jubilados Jorge Ramos Uscanga dijo que hasta la fecha llevan 373 decesos y pagos de Post Mortem.

El presidente del departamento de jubilados Jorge Ramos Uscanga, señalo que hasta este viernes 17 de noviembre se logró pagar la Post Mortem número 373 en lo que va del año, ya que se había tenido un retraso por los ajustes en los depósitos de los salarios de los jubilados, por lo que ayer se dio el ultimo cheque que se debía a los beneficiarios.



El funcionario sindical señalo que esta cifra es del 1 de enero del 2017 hasta este viernes 17 de noviembre, señalando que a finales de año en una asamblea señalara el monto de los depósitos ya que aún no cierra el año por lo que seguirá abierta la Post Mortem de sus compañeros jubilados.



“Aún no sabemos si la cuota se eleve, pero lo que si te digo es que hemos pagada cada uno de los 373 cheques a la familias hubo un retraso pero ya nos actualizamos, no debemos ni un solo pesos a los deudos por lo que el salario y los ahorrado por los compañeros está seguro”, dijo el presidente del departamento.



Señalo que se prevé que en la siguiente asamblea se proponga a sus compañeros el incremento de este ahorro para después de su muerte y dejar con un apoyo a sus familiares, pero esto se llevara a decisión en los próximos días, ya que el aumento no será de muchos pesos dijo.