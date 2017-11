Sanz canta con 'dreamers' en los Latin Grammy

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-17:23:43 Ciudad de México

Alejandro Sanz cantó acompañado por “dreamers” la noche del jueves en los Latin Grammy al recibir el premio a la Persona del Año, que les dedicó a estos jóvenes inmigrantes que llegaron de pequeños al país y que viven de manera ilegal en Estados Unidos.

“Esos niños son nuestros niños, son nuestros, de nuestra comunidad”, expresó Sanz, quien también le dedicó el honor a su esposa y sus hijos.



“Cuando uno es padre es padre de todos los niños. Yo se lo quiero dedicar a ellos. Esto va por ellos y va por ustedes, va por Puerto Rico, va por México, por República Dominicana, va por Texas, por Florida”, añadió haciendo mención a las regiones recientemente golpeadas por huracanes o sismos.



Junto a un pequeño grupo de jóvenes a los que identificó como “dreamers”, el cantautor español interpretó sus éxitos Corazón partío y No es lo mismo.



Estos chicos están en el limbo desde que el presidente Donald Trump anunció que iba a cancelar gradualmente el programa federal que los protege de la deportación, creado durante el gobierno de Barack Obama. Trump dio al Congreso hasta marzo para que encuentre una solución a la situación de estos inmigrantes.

“Cuando uno se pasa media vida construyendo muros”, expresó Sanz haciendo alusión al muro que Trump ha dicho que quiere construir en la frontera con México.



En la víspera, grandes estrellas de la música celebraron a Sanz interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su repertorio en una gala en Las Vegas.



Entre otros, Mon Laferte cantó Mi soledad y yo, Juanes y Camila Cabello Quisiera ser, Luis Fonsi Amiga mía y Residente Looking For Paradise junto a Nick Jonas y Anitta.