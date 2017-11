Hasta la fecha, solo 400 empresarios han documentado adeudos: Contralor

La afluencia de empresarios que suben su documentación a la plataforma de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para validar las deudas del Gobierno del Estado, sigue siendo escasa.



Y es que de acuerdo con el contralor general del estado, Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, al momento únicamente 400 empresarios han subido su información.



Previo al Congreso Internacional de Estudios sobre Género en la Universidad de Xalapa, sostuvo que la cifra está en constante cambio por lo que están revisando la documentación que aportan.



"El registro ya se abrió y como lo dijo el gobernador, se invitó a todas las personas físicas y morales a los cuales se les adeude por parte del Gobierno del Estado, el registro está abierto se están registrando a través de la página, van alrededor de 400 pero la cifra está cambiando", señaló.



Apuntó que no hay plazo para finalizar el registro aunque la idea es revisar que cada uno de los pagos que se demanda esté bien sustentado.



"Y en su momento dependiendo de la disponibilidad de recursos de verá la estrategia para empezar a cubrirlo. Se tienen que ver los adeudos reales que tienen una justificación y una fundamentación", abundó.



En otro tema, refirió que el gobierno estatal no es el responsable de que trabajadores aparezcan en otras empresas en las que no laboran, y enfatizó que es algo que deben resolver los involucrados de manera personal.



"Estamos enterados por lo que se ha dicho, pero ya lo comentó el secretario de salud, no es un tema del lado del Gobierno del Estado sino de las personas", abundó.