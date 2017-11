Duarte sólo da 'patadas de ahogado' desde prisión: Unánue Abascal

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-16:23:26 Veracruz

Las declaraciones de ayer del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, son solo intentos por desacreditar al gobierno estatal en turno y posicionarse en la agenda mediática ahora que continúan saliendo a la luz las consecuencias de los malos manejos financieros y la crisis social durante su administración, opinó el diputado Juan Manuel de Unánue Abascal.



En relación a las declaraciones realizadas desde prisión por el ex gobernador de Veracruz, De Unánue Abascal aseguró que el ex mandatario solo da “patadas de ahogado”.



Lo importante, destacó el legislador, es no olvidar que Duarte de Ochoa cometió una serie de irregularidades en todos los sentidos, que abarcaron desde el desvío de recursos que paralizaron los servicios de salud, educación y desarrollo social, hasta ser cómplice y partícipe de la inseguridad e impunidad.



“Javier Duarte desapareció el apoyo a la población más vulnerable, permitió la inseguridad, dañó los programas sociales, dejó hospitales en mala situación. Por eso hoy está en la cárcel”.



El diputado señaló que el ex gobernador ha dado constantes muestras de inestabilidad mental, situación que se agudizó desde su llegada a prisión, por lo que sus declaraciones públicas deben tomarse con reserva.