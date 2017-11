Taxistas del Puerto de Veracruz, en crisis por inseguridad: CROC

Infinidad de taxistas asesinados, más de mil taxis sin poder trabajar, escasa ganancia y nulas garantías de seguridad para el gremio son los motivos por los que Santiago Argüello Cruz, secretario del Transporte de la Federación CROC en la Región Veracruz califica el primer año de gobierno panista como titubeante.



“Antes, en otros años ya estábamos celebrando, porque a partir de estos días los compañeros ganaban bien, pero ahorita no y con la inseguridad, que ha sido tan grande para el compañero taxista, muchos tienen que dejar de trabajar temprano, y antes en la noche se ganaba un poquito mejor, pero hoy en día eso se ha vuelto muy complicado”, explicó el líder del ramo.



Por si fuera poco explicó que existen más de mil unidades en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín que están paradas porque no pueden pagar los derechos del reordenamiento vial.



“Pero además, la chamba del compañero taxista no se ha visto incrementada porque hay mucho desempleo, la gente no tiene poder adquisitivo entonces no toman taxi, porque no hay dinero, y no lo pueden pagar”, aseguró.



Explicó que ante la falta de empleos el taxi se ha vuelto un empleador de muchos profesionistas que no encuentran trabajo.



“No hay empresas nuevas que se hayan venido a instalar en la ciudad de Veracruz, ni en el estado, entonces el taxi se ha vuelto empleador de todos esos egresados de facultades que buscan la manera de llevar algo de comer a casa, de tener un ingreso de 100 o 150 pesos, que para muchas familias es benéfico, porque después de entregar la cuenta y la gasolina, es lo que le dejan al taxista, ya estamos en noviembre y no se ve el repunte económico en la ciudad”, lamentó.





>> Hunde a taxistas reordenamiento



“Con el reordenamiento vial, muchos compañeros perdieron la fuente de empleo porque tienen su taxi parado y eso también está pegando, hay más de mil unidades paradas por la falta de recursos pues muchos compañeros no pudieron pagar el reordenamiento y el gobierno está en la cerrazón de que esas concesiones las va a cancelar”, reprobó.



Explicó que el reordenamiento vencía el día último de septiembre, pero muchos taxistas que no iniciaron transferencias porque no pudieron hacer el pago de 2 mil 071 pesos, pues son personas adultas que viven al día y no tenían el dinero para desembolsar esa cantidad, no pueden trabajar pues las unidades serán detenidas y entonces el desembolso sería mucho mayor.



Finalmente exigió a las autoridades a que tomen cartas en el asunto para resolver los problemas que le aquejan al sector del taxi, sobre todo que les devuelvan la seguridad que tanto prometieron.