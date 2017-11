Lluvia de vituperios entre diputados; acusan uso electoral de programas

Este jueves los diputados del Congreso del Estado se tildaron de “locos, integrantes de sectas” y convirtieron al Recinto Oficial de Sesiones en un “mercado”; los vituperios incluso alcanzaron a la delegada de la SEDESOL Federal, Anilú Ingram Vallinez, a quien calificaron de “figura decorativa inútil”.



La discusión fue originada por un anteproyecto por el que la bancada del PRI pidió al gobierno del Estado y a la Secretaría de Desarrollo Social estatal transparentar las reglas de operación del programa “Veracruz Comienza Contigo”.



Mientras algunos de los diputados del PAN y del PRD insistieron en que las reglas de operación de dicho programa son claras y el padrón se encuentra fácilmente en internet, los legisladores de MORENA se engancharon afirmando que el gobierno estatal está utilizándolo con fines electorales.



La coordinadora del PRD, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, planteó que mientras el Estado da resultados para los más necesitados la Federación solo tiene a la delegada de la SEDESOL, Anilú Ingram Vallines, como un “elemento decorativo inútil”.



“Yo estuve en Desarrollo Social hace algunos meses pidiéndole a la delegada que atienda las zonas marginadas, que canalice recursos de esos programas que ella maneja y textualmente me dijo: yo aquí no dispongo de recursos para poderlos apoyar, lo más que puedo hacer es sacar una audiencia en la Ciudad de México, con la titular (…).



“Pues tremenda inútil, porque si no tiene capacidad de gestión como delegada para qué está ahí, quiere decir que solo se buscan figuras decorativas y no a los mujeres y hombres que verdaderamente sirvan a los veracruzanos”, consideró.



Durante dicho punto, el diputado del PRI, Ángel Armando López Contreras, enfatizó que su fracción exige que se transparente el uso del erario público, especialmente los gastos de los programas sociales del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



Dicha exigencia fue secundada por la fracción de MORENA, especialmente por la diputada local María del Rocío Pérez Pérez, quien recordó que durante la jornada electoral pasada solicitó al OPLE vigilar el uso de los programas, pues se violentó la Ley electoral por varios funcionarios.



Refirió que el 9 de mayo por su parte presentó una iniciativa para poner candados y evitar la manipulación de la ayuda social estatal y federal, misma que se quedó en la Congeladora.



En contra parte, los diputados del PAN, Mariana Dunyaska García Rojas, María Josefina Gamboa Torales, Marco Antonio Núñez López y Juan Manuel de Unanue plantearon que dichos señalamientos están lejos de la realidad, puesto que los lineamientos estatales se apegan a los de la SEDESOL federal.



García Rojas ofreció “el link” o la dirección de internet en donde se puede revisar el padrón de beneficiarios del programa “Veracruz Comienza Contigo” y por su parte Gamboa Torales calificó de “locos” e integrantes de una “secta” a los diputados de MORENA.



La legisladora argumentó que en donde no hay padrones es en las universidades que supuestamente financia MORENA y su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien tiene la lengua de un “peje y un lagarto”.



“Dejen de decir locuras, la locura se contagia, están contagiados todos y mejor respondan en dónde se gastan el dinero de la gente a la que le ven la cara de tonta con un cuento que no existe, con una realidad que jamás van a poder lograr porque se comportan como una secta, no como un partido o como una institución política”.



Por su parte, Unanue Abascal argumentó que los detractores del programa lo hacen ante el inicio del proceso electoral con el objetivo de demeritar al gobierno, aunque reconociendo que algunos funcionarios, incluyendo diputados locales, han participado en la entrega de los apoyos.



Pérez Pérez aseveró que no se trata de un asunto sin sentido, sobre todo cuando hay registro de acciones como la entrega de apoyos a partir de la campaña “YUNETE”, caso que es investigado por la Fiscalía General y por el que varios funcionarios estatales fueron despedidos.

Tito Delfín Cano, sostuvo que es irónico que MORENA defienda un anteproyecto del PRI, afirmando que acepten que la delegada de la SEDESOL Federal de quien “no recuerda su nombre” se pasee entregando apoyos sin ninguna exigencia para transparentar sus políticas.



La diputada de MORENA, Tanya Carola Viveros Cházaro, argumentó que si donan la mitad de sus salarios para ayudar en educación es porque existe total transparencia en el uso del dinero que entregan los funcionarios morenistas.



Finalmente, Sebastián Reyes Arellano aseveró que abandonó la bancada de MORENA porque no saben respetar y hablan desde “la doble moral”, apuntando que como presidente de la comisión de Comisión de Organización Política y Procesos Electorales no dictaminó la propuesta de Pérez Pérez por carecer de fundamentos.



En ese sentido, el legislador Zenyazen Roberto Escobar García argumentó que Reyes Arellano abandonó la fracción morenista solo para quedarse con su sueldo íntegro o dieta como diputado, cuando es un personaje “intrascendente” que llegó al cargo gracias a MORENA.