Seguridad, el gran pendiente del gobierno panista: PRI-Coatza

Gerardo Enríquez/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-17-01:38:16 Coatzacoalcos La maestra Lourdes Yuritzi Matus Padilla, Secretaria General del CDM del PRI dijo que, el tema de la inseguridad es de los grandes pendientes del Gobierno Panista en la zona sur

El tema de la Seguridad Pública y la generación de fuentes de empleo, son los grandes pendientes del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en el Sur de Veracruz, coincidieron en señalar este jueves los dirigentes de los principales partidos en Coatzacoalcos.



Para la Secretaria General del PRI, Yuritzi Matus Padilla quien dirige al Partido en ausencia de un Presidente del CDM, es inconcebible que un político conocedor como lo es Miguel Ángel Yunes con toda la trayectoria política y la experiencia, le falten proyectos en favor de la ciudadanía, de los jóvenes, de las familias, cuando en su campaña política se comprometió a que iba a ver un gran cambio y hoy Veracruz está igual o peor.



“No es posible que promocione que el principal logro de su gobierno fue la detención del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, es algo que además de ser denigrante independientemente si es culpable o no, lástima a las personas y genera más encono entre los ciudadanos, sabemos que Veracruz es un estado lastimado por la inseguridad, por la ola de violencia y crímenes que han dañado a la sociedad y que muy a pesar de que el señor gobernador se comprometió a resolver en seis meses, simple y sencillamente no ha podido o no ha querido hacerlo”, dijo la maestra Matus Padilla.



“Creo que también le ha faltado un enfoque en el trabajo a favor de las personas, los proyectos que prometió en diversos rubros no están cubiertos y no hablo solamente de la inseguridad, si no del mal estado de las carreteras en Veracruz, la falta de fuentes de empleo, la falta de inversiones en la zona, en fin son muchas cosas que creo que no se han cumplido en este primer año del Gobierno Panista. En lugar de realizar una persecución política contra sus adversarios, se debe de enfocar a los proyectos que exige la ciudadanía”, finalizó la maestra Yuritzi.



Por su parte el profesor Jorge Enrique Puig Villamayor Coordinador Distrital del Partido Encuentro Social (PES) en Coatzacoalcos señaló que, el primer año de Gobierno de Yunes Linares tiene sus ventajas y desventajas y acaso la desventaja más palpable es la cuestión de Seguridad en donde no se ha cumplido con lo que se prometió y eso mantiene molesta y con temor a la ciudadanía, no sólo de la zona sur si no en todo el estado en donde la violencia se ha enseñoreado.



“En su favor hay que decir que recibió un estado financieramente quebrado, con altos niveles de corrupción y sin dinero y un año es muy poco tiempo para evaluar su trabajo, no lo justificó, pero también hay que ser consientes que en un año no va a cambiar todo lo que por décadas se hizo mal”, finalizó.