Ex perredista aspira candidatura de Morena en Papantla

El ex aspirante perredista a la candidatura por la alcaldía de Papantla, Galdino Diego Pérez pretende contender para la diputación federal del 2018 a través de la alianza del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT).



El todavía Síndico del Ayuntamiento declaró que el dirigente estatal del PT, Vicente Aguilar lo invitó a participar como la "propuesta" viable para abanderar la candidatura por la diputación federal del VI distrito electoral que se disputará en julio del próximo año.



Al ser cuestionado, Diego Pérez afirmó que no descarta la posibilidad de participar y representar la alianza Morena - PT, pero comentó que es necesario analizar la propuesta y la aceptación de los militantes y posteriormente de los ciudadanos de los 15 municipios que integran el VI distrito.



"En el PT y Morena, en todos los distritos del Estado de Veracruz están buscando los mejores perfiles de mujeres y hombres que tengan la capacidad, los conocimientos y el arraigo social, pero sobre todo con un gran compromiso por el pueblo de México para desempeñar un papel correcto en las próximas diputaciones federales locales", expuso.



Galdino Diego Pérez aspiró a abanderar la coalición del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en junio de este 2017, para contender por la presidencia municipal de Papantla.



Al no ser elegido candidato, abandonó las filas del Sol Azteca y se integró como parte del equipo del Movimiento de Regeneración Nacional.