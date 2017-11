Por primera vez en Veracruz, modelo de Casilla Única

A fin de simplificar el proceso de votación para los ciudadanos en la jornada electoral del 2018 y sea más expedito, por primera vez en la entidad se aplicará el modelo de Casilla Única, indicó Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE).



“En el 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el modelo de Casilla Única, esto es, que en las entidades donde se realizan elecciones coincidentes se instalará una sola casilla para que vote el ciudadano, y no dos”, expuso.



Recordó que el próximo año se habrá de elegir al presidente de la República, a senadores y diputados federales, pero también se tiene la elección de gobernador de Veracruz y de diputados locales.



Indicó que además de esto facilita al ciudadano su participación, pues no tendrá que formar dos veces para sufragar para los comicios federales y los estatales, sino que será una sola fila y ahí le darán todas sus boletas.



De igual forma, dijo, se dará una mayor agilidad en los resultados, pues se hará el cómputo simultáneo de las elecciones, y se podrá conocer al mismo tiempo los resultados para presidente y para gobernador.



“Al mismo tiempo que se estará contabilizando la elección para presidente de la República se hará lo propio con la de gobernador, y lo mismo con los diputados federales y locales”, expuso.



El consejero electoral del OPLE detalló que esto no implica mayores problemas con la mesa de casilla, pues estará integrada por un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales.



Cabe recordar que Vázquez Barajas realizó recientemente un recorrido por la zona para presentar la convocatoria a los consejeros generales y observadores electorales.