Corta CAEV agua al Ayuntamiento de Acayucan por deuda

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-16-02:16:49 Acayucan Caev tuvo que romper el concreto para poder cerrar el paso de agua para los servicios del Palacio Municipal y los baños plus La oficina operadora de la Comisión del agua del Estado de Veracruz (CAEV) cortó el suministro y servicio del mismo al gobierno municipal al adeudar más de 4 millones de pesos por concepto de abastecimiento del vital liquido a mercados, baños públicos y el Palacio municipal.



El director de esa oficina, licenciado Emmanuel Doroteo Valentín confirmó el corte del suministro de agua para el palacio municipal y los baños públicos denominados Plus, pero se negó a informar el monto de adeudo.



Una fuente allegada a la misma dependencia, informó que el gobierno local no ha cubierto el compromiso de pagar 350 mil pesos que se comprometió a cubrir en meses pasados para normalizar el servicio de agua a los mercados por lo que luego del Palacio Municipal se procederá contra los dos centros de abasto popular con que cuenta esta cabecera municipal.



Tan solo del mercado Miguel Alemán, los locatarios no han pagado desde hace 15 años el servicio, dejando toda la carga al gobierno municipal. Por cuanto al mercado Vicente Obregón son 12 años que no han cubierto lo correspondiente al servicio y más aún, la plaza de los vendedores ambulantes donde la deuda alcanza poco más de 80 mil pesos.





REVANCHA POLÍTICA DE CAEV AL GOBIERNO



El corte del servicio del Palacio Municipal y los baños plus pudiera ser el desquita de Emmanuel Doroteo Valentín hacia el gobierno municipal luego de que el titular de éste, Marco Antonio Martínez Amador acusara a la oficina operadora de CAEV de haber ensuciado la calle Miguel Hidalgo con una obra que al final terminó por generar descarga de aguas sucias a esa vía y dejara sin limpiar.





BAÑOS PLUS EN SERVICIO



El servicio en los baños plus, cuyos ingresos van a parar a tesorería municipal continuaba este miércoles sin ser interrumpido. Las administradoras del mismo dijeron que gracias a la gran capacidad de almacenamiento con que cuenta la tiña que suministra el agua, no se detendrá la atención a la ciudadanía que para ocupar esos sanitarios tiene que pagar 5 pesos.