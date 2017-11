Sin aplicarse los recursos del Fonden en Texistepec

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-16-02:03:49 Texistepec A casi un mes de haberse declarado el estado de emergencia para Texistepec por el desbordamiento de los ríos, el FONDEN no ha sido aplicado A más de un mes de que una veintena de comunidades de este municipio sufrieran inundaciones por el desbordamiento del río Chiquito y el Coatzacoalcos, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) no ha sido aplicado por lo que es urgente que se invierta esos recursos para la rehabilitación de los caminos, recuperación de los cultivos perdidos y saneamiento de viviendas, entre otros aspectos.



Domingo Flores Alvares, dirigente de la asociación civil Unidos por Texistepec, señaló que a casi un mes de haber ocurrido la declaración de estado de emergencia para ese municipio, el gobierno municipal no ha recibido los recursos del Fondo o éste no los ha querido aplicar.



“Estamos igual o peor que antes de las inundaciones, caminos intransitables, familias que perdieron todo, campesinos que perdieron sus siembras y animales, casas que aún tienen agua e infección adentro, que no tienen qué comer, en fin, urge que se apliquen y baje ese dinero”, aseveró.



Señaló que junto con el alcalde electo de Texistepec, Saúl Reyes Rodríguez se han estado atendiendo algunos aspectos urgentes como fue la restauración de algunos caminos, rehabilitación de puentes y el reparto de despensas y kits de limpieza, pero no es suficiente pues la red carretera afectada es amplia y el número de damnificados mucho.



“Por eso urge de verdad que el gobierno federal o estatal, o el municipal, quien lo tenga en estos momentos lo aplique y no lo esté reteniendo”, concluyó.