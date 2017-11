HYL: Veracruz ha crecido, pero en desempleo, impunidad y deuda

Luego de conocer el contenido del primer informe de gobierno, el senador Héctor Yunes Landa dijo que se ofreció la visión de un Veracruz que nadie conoce, donde se privilegió un discurso de odio y se ofrecieron muy pocos resultados a los verdaderos problemas que enfrentan los veracruzanos como la inseguridad, el desempleo y la deuda pública, temas en los que el estado sí ha tenido un crecimiento sostenido.



“El perdón y olvido que el gobernador Miguel Ángel Yunes ha otorgado a ex funcionarios lastima y ofende a los veracruzanos. Si la anterior administración se distinguió por la corrupción, este gobierno ha privilegiado la impunidad. Es algo que los veracruzanos no escucharon en el informe, porque la justicia es una simulación”, aseguró durante una gira de trabajo por Veracruz.



Un gobierno sin sensibilidad social, que destina todos sus recursos al autoelogio, no le sirve a Veracruz, porque no distingue entre el ejercicio perverso del poder y la acción positiva del gobierno.



El senador veracruzano dijo que los veracruzanos no han percibido ningún cambio porque la seguridad está colapsada y la economía detenida, y e incluso, la reestructuración de la deuda “sólo sirvió para llenar los bolsillos de unos cuántos; no habrá ahorro alguno, sólo la prórroga del pago”.



Lamentó que justo el día que el Gobernador rindió su Primer Informe de Gobierno, uno de los presuntos asesinos del doctor veracruzano David Casanova haya escapado del hospital donde estaba reguardado por la policía estatal. Recordó también el caso de los delincuentes de origen peruano, quienes a pesar de haber sido detenidos en flagrancia, una deficiente integración de la carpeta de investigación los puso en libertad y de vuelva en su país de origen.



“Esto es una muestra de lo que está pasando en Veracruz, no es una coincidencia. Este gobierno no ha sido capaz de pescar ni una gripa, y cuando lo hace, los delincuentes se les pelan”, señaló.



Informó que una vez más, durante el mes octubre, Veracruz fue el estado con el mayor número de secuestros del país. A lo largo del año, somos en estado donde se han cometido más ejecuciones. “Ninguna de estas cifras las escuchamos en el informe. En Veracruz no hay autocrítica, sólo censura”, dijo.



Recordó también que al inicio de este gobierno, él fue uno de los primeros en apostar a que el gobierno tuviera buenos resultados.



“Sabíamos que si le iba bien al gobierno, le iría bien a Veracruz. Pero los resultados, las cifras nacionales, nos muestran que al gobierno sí le ha ido bien pero no a los veracruzanos”, insistió.



“Lo que el informe no informó es qué han hecho con el dinero que dicen haber recuperado, con las propiedades incautadas, con el ahorro de tantos burócratas despedidos. Es evidente que la bonanza de los funcionarios no corresponde a la realidad que viven millones de veracruzanos”, cuestionó el senador.



Yunes Landa confió en que los veracruzanos harán una evaluación objetiva entre lo que se ofreció en campaña y lo que se realizó en este primer y penúltimo año de año de gobierno.