Veracruz, en la mira internacional por omisión de feminicidio

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés) en julio de 2018 evaluará al país en la materia debido a que las autoridades siguen sin frenar los feminicidios y en el caso de Veracruz el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) se han negado a investigar el feminicidio de Pilar Argüello Trujillo, asesinada el 3 de septiembre del 2012 en Coscomatepec.



En los primeros días de febrero de 2018 se sabrá si existieron omisiones y obstáculos de parte del Estado mexicano en el caso de feminicidio de Pilar Argüello Trujillo y que no fue juzgado, dio a conocer Adriana Fuentes, asesora jurídica de la asociación civil Equifonía.



Los hechos se registraron en la comunidad El Chayotal del municipio de Coscomatepec en septiembre de 2012, cuando el cuerpo de Pilar de 20 años fue encontrado en un camino vecino a su comunidad de origen.



El presunto responsable, entonces con 17 años, fue apresado horas después de los hechos, pero el caso se siguió como un homicidio porque fueron utilizadas las normas de tratamiento para jóvenes, por lo que fue puesto en libertad dos meses después con el argumento de que no existían elementos suficientes para sancionarlo.



Adriana Fuentes explicó que el Comité Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés, segundo instrumento internacional más ratificado por los Estados Miembro de la ONU) emitió una recomendación al Gobierno Federal para que reabra el caso de este feminicidio y se garantice el funcionamiento de las instituciones de Veracruz en la procuración de justicia



Lo que se pudo dar cuenta el Comité es que la muerte de Pilar sigue en estado de impunidad. El comité de Cedaw le dice al Estado le notifica y le dice: reapertura el caso y además le hace señalamientos de los feminicidios para todo el estado, refirió.



El caso fue aceptado por la Cedaw el 21 de julio de este año y se dieron como recomendaciones el reanudar la investigación del asesinato para identificar y eliminar los obstáculos que hayan impedido aclarar las circunstancias del delito y la identificación de sus autores.



Tras la recomendación de la Cedaw, la Fiscalía General del Estado deberá determinar qué situaciones de derecho o de hecho existen para imposibilitar o permitir la apertura del caso.



En caso de que las sospechas de la familia de la víctima se comprueben, se deberá explicar qué sucedió para que los hechos no fueran sancionados y las acciones a efectuar.



De descubrir nuevos indicios o existir una nueva línea de investigación que indique la intervención de otros presuntos responsables, se deberá realizar un reconocimiento de omisión de parte del Estado, por lo que se tendrá que dar el tratamiento a las víctimas de forma directa e indirecta: a Pilar y sus padres.



Si hubo omisión de parte del Estado, además se tendrá que determinar la responsabilidad de las autoridades que participaron en el caso, entre ellas: fiscales y jueces de distrito.



El análisis lo realiza la Secretaría de Relaciones Exteriores, debido a que para julio de 2018 México será evaluado por la Sedaw y el caso formará parte de las acciones de posible omisión que sean analizadas en esa fecha.