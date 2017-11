Piden investigación a fondo por desplome de torre en la Refinería de Minatitlán

Urgente que Petróleos Mexicanos (Pemex) realice una exhaustiva investigación para que deslinde responsabilidad en torno a los hechos ocurridos el pasado 2 de noviembre, en el desplome de la torre 107-UV de la planta FCC catalítica en Mina 2.



Es el integrante de la coordinadora por la defensa de Pemex, Mario Díaz quien alza la voz para que no quede impune ese colapso, al igual que lo que él llamo ‘ecocidio industrial’, ocurrido en la planta Clorados III, donde tardaron 18 meses para dar una respuesta fuera de lugar y que por consiguiente no había responsabilidad alguna.



El representante señaló que para el caso de la torre 107-UV de la planta FCC catalítica en Mina 2, en el área de la recién reconfigurada refinería Lázaro Cárdenas, “no esperemos que terminen los trabajos de mantenimiento y reparación, por parte de la compañía Arenal que a su vez subcontrató a Hostotipaquillo y otra más, de tal manera que hasta el 8 de diciembre, terminará el contrato, no vamos a esperar a que se cumpla el contrato para que nos digan la verdad”.



El activista por la defensa de PEMEX, señaló que ese tipo de accidentes obedecen a dos factores, la impericia con la cual están laborando tanto trabajadores de petróleos mexicanos, como de las otras compañías contratistas, no concebimos que no hubiese vigilancia en los trabajos que se estaba desarrollando en esa torre. “El asunto es que aquí, estamos exigiendo haya una investigación a fondo, responsables en torno a esa situación”.