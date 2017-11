Obreros exigen su salario a Dracosa en Coatzacoalcos

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-23:23:05 Coatzacoalcos En Coatzacoalcos, obreros de la CTM, con paro de labores exigen que la empresa contratista Dracosa pague sus salarios y equipo de seguridad.

Este miércoles, alrededor de 20 trabajadores afiliados al Sindicato de la Construcción, de la CTM de Coatzacoalcos, realizaron un paro de la labores manifestándose en la calle Juan Osorio López de la colonia Francisco Villa, para denunciar que la empresa contratista Dracosa no ha cumplido con el pago de salarios en tiempo y forma, informó el secretario general Vicente Aparicio.



El líder sindical señaló que son 300 empleados afectados, quienes se dedican a realizar trabajos de excavaciones para la Comisión Federal de Electricidad en diferentes puntos de la ciudad, sin proporcionarles equipo de seguridad, seguro social y actualmente tampoco les está respetando el día de pago.



“Pedimos que se les pague los sábados a las 12 del día, que se les den agua para beber con hielo, su equipo de seguridad, IMSS como marca la ley, que cumpla la empresa con el trato que hizo con el sindicato de la confederación de Don Carlos Vasconcelos”, declaró el secretario general.



Finalmente añadieron que son cinco los empleados que fueron dados de baja y desde hace mas de dos semanas y hasta la fecha no les han pagado el finiquito



“A mí me dieron de baja, vengo a pedir que me paguen mi semana, y queremos que nos paguen la semana laborada, desde el sábado nos traen a las vueltas y ya es miércoles y no nos dicen nada”, mencionó en tono molesto Fermín Caballero, afectado.