Aspiración de Marco Ferrra, hecho histórico: Ambient Tales

Heder López Cabrera / Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-23:15:25 Coatzacoalcos

El presidente del Colectivo de Diversidad Sexual Ambient Tales, Luis Geovani Pérez, señaló que la incursión de Marco Ferrara Villarreal como aspirante a candidato independiente a la Presidencia de la República Mexicana representa un hecho histórico que deja precedente en la inclusión de la vida política del país.



“Es bastante importante que alguien de la población LGBT aspire a la candidatura para la presidencia de nuestra República, porque con esto da pie a que varias personas que tienen el propósito de estar en las candidaturas puedan participar”, indicó Luis Geovani Pérez.



Es preciso mencionar que en octubre pasado Ferrara Villarreal se inscribió ante el Instituto Nacional Electoral (INE), le entregó la carta que le permite buscar las 860 mil firmas que necesita en todo el país para registrar su candidatura como aspirante independiente.



“Él dice que México está preparado para un presidente gay, pero nosotros no lo sabemos, lo que sí sabemos es que el que se aspire a ese cargo forma parte de un avance de un movimiento que es más visible para la población, que se vea que nuestro sector esté presente y visible ante la sociedad”, comentó el activista.



Aunque Marco Ferrara aún no ha tenido acercamiento con los colectivos de la comunidad Lésbico-Gay-Bisexual-Transexual, el activista indicó que esta estrategia es positiva para demostrar que es incluyente y no sólo enfocarse a un solo sector poblacional, para demostrar que las preferencias sexuales nada tienen que ver con el desempeño profesional.



“Que haya más personas (de otros sectores) que aspiran a una candidatura independiente habla de la inclusión, es bueno que nuestro sistema (político) esté más abierto, aunque es bastante difícil porque hay contendientes fuertes como Margarita Zavala y ‘El Bronco’, pero el hecho de que ya lo haya realizado es hacer historia, hay países en los que tienen presidentes abiertamente homosexuales o lesbianas”, añadió el presidente de Ambient Tales.



Por último Luis Geovani Pérez resaltó que la incursión de Marco Ferrara como un aspirante homosexual es trascendental en la vida social y política, pues pese a que se ignora a la Comunidad LGBT es un hecho que en tiempo de elecciones se busca al ‘voto rosa’.



“Siempre nos ven como un botín político, siempre nos tienen presentes, dicen que van a hablar respecto a nuestra comunidad o apoyarnos, pero respecto a leyes no hay nada (cuando llegan al poder), aunque seamos minoría nuestro voto también es importante”, puntualizó.