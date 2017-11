Habrá 149 mil premios durante el Buen Fin: SAT

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-23:10:56 Coatzacoalcos Víctor Antonio Bastida Pérez administrador de Servicios al Contribuyente Veracruz IV del SAT

Aunque durante el Buen Fin los usuarios con tarjeta de crédito y débito que realicen operaciones superiores a los 250 pesos podrán participar en el sorteo fiscal realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aquellos clientes que tengan tarjetas de tiendas departamentales no podrán hacerlo.



Lo anterior lo dio a conocer el administrador de Servicios al Contribuyente Veracruz IV del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Víctor Antonio Bastida Pérez, quien añadió que para este año habrá 149 mil premios con una bolsa acumulada de 500 millones de pesos para quienes hagan cargos de esa forma o por compras en línea, siempre y cuando sean con cargo a las tarjetas ya mencionadas.



“A través del SAT se está fomentando el Buen Fin para el uso de medios electrónicos de pago… invitamos a que participen todos los consumidores, personas físicas, que hagan sus compras con tarjeta de crédito o débito en el periodo del viernes 17 al lunes 20 de noviembre”, comentó Bastida Pérez.



El administrador de Servicios al Contribuyente comentó que en este sorteo fiscal quienes resulten beneficiados podrán recibir un reembolso reintegro a sus cuentas bancarias por el monto que hayan desembolsado de sus tarjetas de crédito y débito, esto si las compras son desde 250 a pesos a 10 mil pesos.



En Coatzacoalcos fueron al menos 25 personas las que resultaron beneficiadas por el sorteo fiscal en 2016.



Es preciso mencionar que el sorteo para determinar los ganadores se realizará el 5 de diciembre en los portales del SAT, SHCP y Buen Fin, mientras que éstos verán reflejados los reembolsos a más tardar el 22 de diciembre, pero no será así para quienes sólo usen sus tarjetas de tiendas departamentales.



“Nada más entran tarjetas de crédito y débito que fueron entregadas por un ente financiera… no participan las tarjetas de aquellas tiendas departamentales”, puntualizó Víctor Antonio Bastida.





CONSULTA LAS BASES

www.gob.mx/sorteobuenfin