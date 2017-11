Hace falta cambio de actitud en profesores: Paxtian

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-23:00:20 Coatzacoalcos El profesor Edgar Ernesto Paxtian, quien actualmente es director académico en el Itesco y el bachillerato Miguel Alemán de Coatzacoalcos

Para que exista una mejoría en el sistema educativo hace falta un cambio de actitud de los educadores, consideró el director acadèmico, Edgar Ernesto Paxtian, al dar a conocer la presentación de su primer libro, en el cual recibió la colaboración de una ex alumna.



“Habría que trabajar un poco mas con la actitud, porque estamos acostumbrados como seres humanos a criticar, pero no a proponer” opinó el profesor, quien tiene más de 22 años en la docencia.



En ese sentido, dijo que aún existe la resistencia por parte de docentes que siempre quieren que se haga lo mismo y les falta tener actitud, como una actualización.



Por lo cual ve como una gran oportunidad la llegada de la Zona Económica Especial (ZEE), en el que la población, como los educadores, también podrá participar en las propuestas para que





ANUNCIA PRESENTACIÓN DE SU PRIMER LIBRO



Sobre su primo libro que se titula “Educación y Desarrollo Sustentable”, el cual va enfocado al área pedagógica y administrativa, indicó que lo escribió junto con Karen Selene García, a quien durante sus años de docencia le dio clases.



Entre los temas que habla su obra, es el entorno socioeducativo, administración mediante proyectos, proceso de aprendizaje, competencia profesional, secuencias didácticas, como desarrollo de proyectos.



“Es nuestro primer libro y tardamos en hacerlo casi 2 años con una ex alumna de la licenciatura en Pedagogía, trabajamos con la editorial Trillas y desde julio de este año está a la venta”, indicó el catedrático.



Sera a las 16:30 horas del próximo 18 de Noviembre cuando se realice la presentación de su libro dentro del programa del Coloquio “Sustentabilidad y Educación” que se realizará en el Centro de Convenciones.