Diabetes, un enemigo silencioso

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-02:36:40 Coatzacoalcos

De 2000 a 2009 la diabetes mellitus cobró la vida de 507 menores en el país, de los cuales el 52% fueron adolescentes de 10 a 14 años, cifra sin actualizar a la fecha, a la que se sumaría la muerte de una estudiante de Agua Dulce a causa de un coma diabético, ocurrida este martes.



Aunque esta enfermedad afectaba de manera particular a población adulta, actualmente niños y adultos presentan de manera precoz este padecimiento originado por los estilos de vida sedentarios.



Al respecto, el director del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, Alfredo Phinder Villalón, mencionó que la menor de 13 años presentó un “Debut diabético”, esto debido a que los familiares desconocían de la enfermedad.



“Estaba debutando como diabética, sus padres nunca notaron que tenia esta enfermedad”, comentó.



La especialista en nutrición del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, Juana Guillermina García Jiménez, explicó que la mala alimentación, el sedentarismo, la prevalencia en aumento, del sobrepeso y la obesidad son las principales causas que han desarrollado la diabetes a temprana edad.



“La responsabilidad de los padres debe ser monitorear la alimentación de nuestros hijos, si están consumiendo muchos alimentos chatarra, panes, refrescos, poco agua y no hacen ejercicio, se vuelve un factor de riesgo el que el niño este comiendo así, porque a la larga puede desarrollar diabetes tipo II”, detalló la nutrióloga.



De acuerdo, al médico internista del Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), David Martínez, de cada tres diabéticos dos tienen diabetes tipo II, y una tipo I o juvenil afectando a este sector al tratarse de una enfermedad autoinmune y metabólica.



“En México la incidencia de diabetes tipo II es mucho mayor a la tipo I, siendo que la primera es prevenible, se puede evitar el padecimiento con tratamiento farmacológico prescrito por el médico, y no farmacológico como es dieta rica en fibras y baja en calorías, es decir, poca azúcar, además de caminar, trotar, correr, tener un poco de actividad física”, explicó.



El médico internista del IMSS recordó que actualmente la mujer tiene una mayor prevalencia de diabetes con respecto a los hombres, y que la aceptación del paciente a la insulina como tratamiento va en aumento.



Juana Guillermina García sugirió a los padres de familia realizar un examen de laboratorio a los a sus hijos, por lo menos dos veces al año para conocer su estado de salud.



Esto lo dieron a conocer en el marco del Día Mundial de la Diabetes para concientizar a la población en los cuidados que deben tener y la importancia de una buena alimentación que ayude a evitar complicaciones de la enfermedad.