PRI confía en posibilidades de recuperar Gubernatura

Debido al desprestigio del Morena, un PRD desdibujado y un gobernador del PAN que no ha empezado a gobernar, en las próximas elecciones el PRI tiene posibilidades de recuperar la gubernatura, consideró Marcos Carbajal Cervantes, presidente del PRI en Orizaba.



“En el estado vemos una izquierda desdibujada, que quiere asumir una identidad que no le corresponde históricamente, con un gobernador que hizo muchas promesas que no ha cumplido y ni ha empezado a gobernar y tomar las riendas del estado y un Morena que está desprestigiado ante la sociedad”, indicó.



El priista destacó que por otra parte hay minipartidos que buscan sus intereses, por lo que ante las próximas elecciones del 2018, sin duda la personalidad de los candidatos será la que consideren los ciudadanos.



Indicó que la sociedad le dio su confianza al PAN y éste no le ha respondido, Miguel Ángel Yunes Linares hizo campaña en el desprestigio de Javier Duarte, pero lo que prometió no lo cumplió., entonces ya es tiempo de que deje a Duarte en la cárcel y que las autoridades judiciales hagan su parte y la justicia se encargue de él, porque urge que empiece a gobernar.



Indicó que a la fecha en el estado no hay una obra magna, no se ve que se estén generando empleos y todo parece haber quedado en palabras.



En este panorama, consideró que existen muchas posibilidades de que el PRI recupere la gubernatura, y los militantes están conscientes de ello y trabajando para recuperar la confianza de la población.