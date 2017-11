Ruletero termina lesionado en aparatoso percance en Coatza Tweet Contusionado salió el ruletero Nery Toledo Antonio de 57 años de edad, luego de que al conducir el auto de sitio Nissan Tsuru número 1538, fue impactado de lleno en su parte lateral media izquierda por el frente de la vagoneta Nissan Xtrail blanca cuyo conductor no respetó la preferencia de paso este martes aproximadamente a las 18:50 horas Coatzacoalcos - 2017-11-14 19:57:18 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-15-01:57:37 Coatzacoalcos Contusionado salió el ruletero Nery Toledo Antonio de 57 años de edad, luego de que al conducir el auto de sitio Nissan Tsuru número 1538, fue impactado de lleno en su parte lateral media izquierda por el frente de la vagoneta Nissan Xtrail blanca cuyo conductor no respetó la preferencia de paso este martes aproximadamente a las 18:50 horas.



Esto tuvo lugar cuando la Nissan Xtrail blanca de placas DHZ8559 del estado de Campeche, transitaba sobre Flores Magón de oriente a poniente, pero al llegar al cruce con Reforma, su conductor no respetó la preferencia de paso, siendo por ello que impactó su parte frontal contra la lateral media izquierda del Nissan Tsuru, al que prácticamente le arrancó la puerta trasera.



El trabajador del volante quedó con severas contusiones en la parte lateral izquierda, por lo que se solicitó la presencia de la Cruz Roja local para que prestara auxilio al herido, mientras que policías estatales apoyaban con la circulación.



Al lugar del fuerte impacto acudió el perito en turno de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial, quien dialogó con el señor Feliciano quien conducía la vagoneta, quien le dio su versión al igual que el taxista NeryToledo Antonio 57.



Cabe señalar que el taxista luego de ser examinado por los paramédicos, decidió aguardar a su ajustador de seguros, por lo que desistió de ser trasladado en la ambulancia.



