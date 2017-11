Amplía Fonacot líneas de crédito por Buen Fin

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-11-14-22:16:54 Coatzacoalcos José Felipe Piña Lope, director estatal del Fonacot, dio a conocer los créditos disponibles para los trabajadores a lo largo de este año

El instituto Fonacot amplió su línea de crédito para otorgar préstamos a los trabajadores, con motivo de la séptima edición del “Buen Fin” y para apoyar a las familias que resultaron afectadas durante alguna contingencia, como las lluvias o sismos del mes de Septiembre.



Lo anterior fue informado por José Felipe Piña Lope, quien es director estatal del Fonacot en tres entidades del sureste mexicano, como Tabasco, Veracruz y Campeche, quien ofreció una rueda de prensa para dar a conocer más detalles de estos préstamos.



A diferencia del año pasado, aseguró que fueron colocados 150 créditos por dos millones de pesos, y en esta ocasión esperan rebasar esa cifra hasta los 4.5 millones de pesos, pues podrían ser solicitados hasta 300 créditos a lo largo del próximo fin de semana.



A lo largo del 2017 se han otorgado 60 millones de pesos en créditos, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento con relación al 2016, y se prevé beneficiar a cinco mil trabajadores al 31 de diciembre.



“El crédito Fonacot por ley le corresponde a todos los trabajadores, siendo esta una obligación, se vuelva una responsabilidad para todas las empresas afiliarse al instituto, de no hacerlo en una inspección de la Secretaria de Trabajo, serian sancionados con alguna multa”, precisó Piña Lope.



Confirmó que este crédito puede ser autorizado en una media hora en las oficinas que se encuentran sobre la avenida Juárez, entre Allende y 16 de Septiembre, en la colonia Centro.



Entre los requisitos para solicitar este préstamo, dijo que el empleado debe contar con la mayoría de edad, tener más de un año en su empresa, contar con un contrato por tiempo indeterminado o de planta, y que su centro de trabajo este afiliado a este organización.



El trabajador puede solicitar hasta un préstamo de tres meses de sueldo, y se les descuenta mensualmente su pago en plazos de seis hasta 30 meses.



“En meses pasados, aquí en la zona de Coatzacoalcos y otros municipios tuvimos declaratoria de emergencia por la Secretaría de Gobernación, en este sentido el instituto tiene un crédito que se conoce como producto Plan DN-III o para casos de emergencia”, agregó el delegado estatal de Fonacot.



Sobre este crédito afirmó que se al trabajador con un descuento de la tasa del interés del 15 por ciento, y con el beneficio de que comiencen a pagar después de 120 días de haber solicitado el préstamo.





NO SE HAN DADO EMPRESAS VERACRUZANAS AFILIADO AL FONACOT



En el sureste veracruzano, informó que solo mil 200 empresas están dadas de altas ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot).



“Tenemos una muy baja afiliación de los centros de trabajo al Instituto Fonacot, el problema que tenemos es que de esas mil 200 empresas solamente unas 250 tienen un trabajador con crédito activo en Fonacot”, declaró Piña Lope.



En ese sentido explicó que el crédito Fonacot no representa costo para la empresa, pues son descuentos al salario del trabajador sin que el patrón sea obligado solidario.



Finalmente lamentó que con frecuencia acudan personas a pedir créditos, pero sus empresas no los dan de alta, y por lo cual no se les autoriza sus préstamos.