Era de Jáltipan el hombre hallado muerto en Las Choapas

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-11-14-02:13:20 Las Choapas El cuerpo del joven que fue encontrado flotando en Las Choapas, era del jaltipaneco Francisco Osorio Bernal

De este municipio es el joven cuyo cuerpo fue encontrado flotando en las aguas de Río Playa, cerca de la localidad de Pueblo Viejo, en el municipio de Las Choapas la noche del pasado jueves.



Se trata del joven Francisco Osorio Bernal, de 27 años, con domicilio en la calle Venustiano Carranza lote 12 de la colonia Héroes Mexicanos, también conocida como Casitas Vivah, en este municipio.



Fue identificado y reclamado por familiares, quienes al saber del hallazgo de un cuerpo en ese municipio, se trasladaron y al final resultó que el cuerpo que fue encontrado flotando en el río, era el de su familiar.



Fue la noche del jueves que campesinos de la localidad de Pueblo Viejo, en Las Choapas hallaron un cuerpo flotando en las aguas de Río Playas, por lo que lo arrastraron a la orilla algunos, en tanto otros dieron aviso a las corporaciones policiacas.



El cuerpo correspondía al de un hombre, estaba boca abajo, vestía un pantalón oscuro y no traía camisa.



Los campesinos señalaron esa noche que no era de esa comunidad, pues no lo conocían, además de que no se sabía del reporte de alguna persona desaparecida.