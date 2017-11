Mantienen en subdesarrollo a Capoacán; “¿Quieren que les aplauda?”, respondió Protección Civil

El agente municipal de Capoacán, Javier Reyes Abad, manifestó a Imagen del Golfo que los gobiernos estatal y municipal mantienen en total subdesarrollo a esta comunidad allende el río, tanto que ni en momentos críticos de la reciente inundación pudieron proporcionarle siquiera agua para beber a las familias desesperadas.



Reyes Abad comentó: “acaba de pasar la inundación y el camino quedó en pésimas condiciones con grandes hoyancos y la autoridad nunca volteó a vernos; la gente nos pedía agua y yo llamé a Protección Civil en donde me respondieron: ¿Qué quieren que les aplauda?”.



El agente municipal revela que el gobierno municipal “nunca nos dieron nada”, relatando que en octubre del año pasado le hizo saber a través de oficio al alcalde Héctor Cheng, la necesidad de reponer 25 lámparas del alumbrado público y éste le respondió que las lámparas de la zona urbana que se estaban “recuperando” por sustitución, se instalarían en la zona rural, pero no ha sido así; “en marzo le hice otro recordatorio, y nada”.



Concluye el representante comunitario que la gente ha sido pacífica, “pero ya estuvo bueno”, remarcando que el alcalde nunca ha apoyado a la comunidad de Capoacán y que por eso no hay avance de nada, excepto el envío del camión recolector de basura cada ocho días, que ha sido la única atención.