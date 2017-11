Instalará Registro Civil módulos en clínicas de Tuxpan para facilitar trámites

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-11-13-22:08:50 Tuxpan Autoridades del Registro Civil en la zona norte instalarán módulos en clínicas de la zona para facilitar los trámites

La oficina del Registro Civil instalará un módulo en el Hospital Emilio Alcázar para que las futuras madres de familia, una vez dando a luz, registren a sus hijos.



Al respecto, Adela Morales Méndez, titular de esta oficina, declaró que es importante que las mamás den a sus hijos certeza jurídica lo más pronto posible.



"Estamos en pláticas, ya vimos el lugar, yo creo que de este mes de noviembre no pasa, ya tenemos aparte la instrucción de la dirección del Registro Civil".



La entrevistada refirió qué lamentablemente la falta de registro de menores es una problemática importante, así como de extemporáneos.



"Estamos dándonos a la tarea de concientizar, como lo he venido diciendo, a la ciudadanía, de fomentar lo que es la cultura registral, de la importancia que es que una persona tenga su acta de nacimiento".



Morales Méndez señaló entre las razones del porqué los registros de menores no se dan es muchas veces por la ignorancia y por costumbre.



"Muchas veces la gente está con la idea de que se cobra, quiero dejar en claro que el registro es gratuito, se les requiere obviamente acta de nacimiento de los papás, de matrimonios, pero aquí tenemos el apoyo para esas personas de escasos recursos que no pueden pagar esas actas".



Aseveró que el objetivo es de la instalación del módulo es facilitar el registro de los menores.